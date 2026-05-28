Đại học Bắc Kinh đạt đột phá phần mềm thiết kế vi mạch nhằm hỗ trợ chiến lược tự chủ của Huawei

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh vừa tuyên bố đạt được một bước tiến mang tính đột phá trong lĩnh vực phát triển phần mềm thiết kế vi mạch, mở ra giải pháp hỗ trợ cốt lõi cho tập đoàn công nghệ Huawei trong nỗ lực chế tạo các dòng bán dẫn tiên tiến bất chấp các biện pháp hạn chế thương mại từ phía Mỹ.

Công cụ mô phỏng thiết kế điện tử tự động này vừa được nhà trường giới thiệu nhằm thay thế cho các hệ thống phần mềm chuyên dụng vốn đang bị thống trị bởi các doanh nghiệp phương Tây như Synopsys hay Cadence Design Systems. Việc tự chủ phát triển giải pháp kỹ thuật nội địa này từ lâu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ Bắc Kinh nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng công nghệ quốc gia trước các rào cản cấm vận xuất khẩu ngày càng thắt chặt từ bên ngoài.

Hệ thống phần mềm mới này hoàn toàn tương thích với kiến trúc gập logic vừa được Huawei công bố trước công chúng, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đầy tham vọng là sản xuất ra các dòng chip đạt hiệu năng tương đương tiến trình 1,4 nanômét vào năm 2031 mà không cần phụ thuộc vào máy móc nước ngoài.

Trong nhiều thập kỷ qua, toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu luôn tuân theo một quy tắc vận hành đơn giản là thu nhỏ kích thước các bóng bán dẫn để tích hợp nhiều hơn vào một tấm silicon đơn lẻ nhằm gia tăng tốc độ xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, sau khi Washington tiến hành phong tỏa các hợp đồng thu mua máy quang khắc tiên tiến của Trung Quốc, tập đoàn công nghệ hàng đầu này buộc phải chủ động thay đổi toàn diện phương thức tiếp cận kỹ thuật truyền thống để duy trì năng lực cạnh tranh.

Thay vì tập trung cố gắng thu nhỏ các phần cứng cơ khí vốn đang bị giới hạn về nguồn cung thiết bị, chiến lược công nghệ mới mang tên định luật Tau của hãng sẽ chuyển hướng trọng tâm vào việc tối ưu hóa tốc độ vận hành của dòng điện.

Phương pháp này đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến trình di chuyển của các tín hiệu điện tử chạy trên bề mặt vi mạch bằng cách cắt giảm tối đa điện trở nội bộ và thắt chặt hệ thống đường dây kết nối phức tạp bên trong cấu trúc lõi. Sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp kiến trúc mạch mới của doanh nghiệp và công cụ phần mềm thiết kế tiên tiến từ tổ chức giáo dục hàng đầu quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt giúp chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa tự tin vượt qua các thách thức địa chính trị hiện nay.

Theo SCMP