Những giải pháp Make in Vietnam được trao giải Sao Khuê 2026

Theo Ban tổ chức, trong 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc nhận giải năm nay có 42 giải pháp Kinh tế số & Giao dịch số; 25 giải pháp Quản trị số cùng 18 giải pháp Công nghệ đột phá nổi bật hơn cả.

Nhóm Công nghệ đột phá ghi nhận sự nổi bật của các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) khi phần lớn đề cử tập trung vào lĩnh vực AI và tự động hóa thông minh.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho đại diện các đơn vị có nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc.

Năm nay, hạng mục Top 10 Sao Khuê 2026 ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn - làm chủ hạ tầng, dữ liệu và nền tảng số, cùng các doanh nghiệp tiên phong trong những thị trường ngách như AI, FinTech, GovTech, bảo mật và tự động hóa.

TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Sao Khuê 2026 chia sẻ quá trình "đãi cát tìm vàng" để lựa chọn Top 10 và các giải pháp đạt chuẩn 5 sao năm nay được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và thuận lợi hơn rất nhiều dựa trên hệ thống tiêu chí định lượng và mô hình đánh giá dữ liệu đa chiều.

Ngân hàng thuần số AI-first phục vụ hơn 7 triệu khách hàng

Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực cốt lõi của ngành tài chính toàn cầu, Cake là ngân hàng thuần số theo đuổi định hướng AI-first ngay từ đầu tại Việt Nam.

Hiện tại, hơn 100 mô hình AI và GenAI đang được Cake ứng dụng trong toàn trình hoạt động ngân hàng, từ eKYC, chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận đến vận hành và chăm sóc khách hàng.

Hệ thống của Cake cho phép đánh giá tín dụng dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm người dùng trong môi trường số, đặc biệt là nhóm người dùng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính ngân hàng hay nhóm lao động tự do…

Riêng với trải nghiệm khách hàng, Cake tự xây hệ thống nhận diện giọng nói điều chỉnh theo giọng từng vùng miền và trợ lý ảo phản hồi bằng tiếng Việt gần với người thật - thay vì áp dụng mô hình AI chung từ thị trường khác.

Tỷ lệ giữ chân người dùng giao dịch đạt 80%, người dùng sản phẩm tài chính đạt 95% - phản ánh mức độ tin cậy mà thị trường dành cho mô hình này.

Đặc biệt, các công nghệ Cake đang ứng dụng đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Cake tự xây dựng và làm chủ; có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày; cho phép mở rộng linh hoạt, tối ưu vận hành và phản ứng nhanh với điều chỉnh của thị trường.

Trên nền tảng đó, Cake hiện phục vụ hơn 7 triệu khách hàng, với khoảng 80% hoạt động vận hành và chăm sóc khách hàng được xử lý tự động bởi AI.

Nền tảng AI giảm 75% chi phí nhân công số hóa

Giải pháp “Số hóa và lưu trữ tài liệu thông minh” của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 ghi dấu bước tiến làm chủ công nghệ và phát triển các nền tảng AI “Make in Vietnam”.

Giải pháp “Số hóa và lưu trữ tài liệu thông minh” do chính lực lượng công nghệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm chủ và phát triển.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như AI OCR thông minh, tự động phân loại tài liệu, xử lý ngôn ngữ lớn (LLM)… bóc tách, nhận diện và xử lý dữ liệu từ nhiều loại văn bản, tài liệu scan với độ chính xác cao.

Nếu trước đây việc nhập liệu một văn bản PDF phải mất từ 1 -2 phút thao tác thủ công thì nay chỉ còn khoảng 20 -30 giây nhờ hệ thống tự động bóc tách và hiển thị dữ liệu để đối soát.

Với công tác lưu trữ, thời gian tìm kiếm hồ sơ vật lý cũng được rút ngắn từ 2 -3 ngày xuống còn 1- 2 giờ. Giải pháp hiện giúp giảm tới 75% chi phí nhân công trong công đoạn số hóa, nhập liệu văn bản.

Giải pháp đã được giới thiệu, triển khai thực tế với nhiều Bộ, ngành cấp TW và tại các tỉnh, thành phố điển hình như: Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

