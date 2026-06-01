SoftBank soán ngôi Toyota để trở thành công ty có giá trị nhất Nhật Bản

Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn này đã chính thức vượt qua giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất ô tô lần đầu tiên kể từ năm 2000.

Cổ phiếu của tập đoàn SoftBank vừa ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tăng tốc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, đẩy giá trị vốn hóa của gã khổng lồ công nghệ này vượt qua hãng xe Toyota Motor lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị giá cổ phiếu của công ty đã nhảy vọt hơn tám phần trăm để thiết lập một mức đỉnh kỷ lục mới trong ngày. Sự bứt phá này giúp tổng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn đạt mức 46.000 tỷ yên, tương đương khoảng 289 tỷ USD, chính thức trở thành doanh nghiệp có giá trị niêm yết lớn nhất trên sàn giao dịch Tokyo. Vị thế dẫn đầu này vốn thuộc về hãng sản xuất ô tô Toyota và đây là lần đầu tiên công ty công nghệ này giành lại ngôi vương kể từ thời kỳ đỉnh điểm của bong bóng dot-com vào năm 2000.

Được biết, SoftBank sở hữu kết quả kinh doanh vô cùng rực rỡ đi kèm chiến lược đặt cược quy mô lớn vào nhà phát triển ChatGPT là OpenAI. Tập đoàn đã công bố mức lợi nhuận ròng đạt 1.820 tỷ yên (11,4 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm nay, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị này cũng liên tục đẩy mạnh quy mô dòng vốn đổ vào OpenAI khi vừa hoàn tất thương vụ đầu tư mười tỷ đô la vào tháng tư và cam kết sẽ tiếp tục rót thêm 20 tỷ USD nữa trong năm nay để nâng tổng giá trị danh mục tài trợ lên mức khoảng 65 tỷ USD.

Nhiều nguồn tin tài chính quốc tế cho biết OpenAI đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục tiêu niêm yết sớm nhất vào tháng 9 tới. Giới truyền thông nhận định doanh nghiệp này đang hướng tới mục tiêu gọi vốn hàng chục tỷ USD trong lần đầu lên sàn và giá trị vốn hóa của hãng có thể vượt ngưỡng một nghìn tỷ đô la, biến đây trở thành đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử tài chính thế giới.

Kỳ vọng lớn từ thương vụ này đã thúc đẩy tâm lý lạc quan của giới đầu tư về khả năng gia tăng biên lợi nhuận danh mục của tập đoàn đầu tư Nhật Bản, khiến giá cổ phiếu của họ tăng hơn gấp đôi kể từ đầu quý hai. Thêm vào đó, việc giá cổ phiếu của hãng thiết kế chip Arm Holdings liên tục tăng phi mã cũng đóng góp một phần quan trọng vào việc củng cố cấu trúc tài sản ổn định cho công ty mẹ vốn đang nắm giữ phần lớn cổ phần kiểm soát tại đây.

Theo Nikkei Asia