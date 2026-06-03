Microsoft ra mắt mô hình AI tư duy độc lập nhằm giảm phụ thuộc vào OpenAI

Đây là phân khúc thuật toán được huấn luyện đặc biệt để mô phỏng tiến trình suy nghĩ của con người bằng cách chia nhỏ các tác vụ phức tạp thành nhiều bước xử lý tuần tự trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng

Tập đoàn công nghệ Microsoft vừa chính thức giới thiệu dòng mô hình trí tuệ nhân tạo lập luận đầu tiên mang tên MAI-Thinking-1 tại hội nghị dành cho các nhà phát triển lớn nhất năm, trong bối cảnh gã khổng lồ phần mềm nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác OpenAI vốn đang chuẩn bị tiến hành các thủ tục lên sàn chứng khoán.

Tại phiên khai mạc sự kiện, giám đốc bộ phận trí tuệ nhân tạo của hãng đã công bố chuỗi mô hình thông minh mới. Đây là phân khúc thuật toán được huấn luyện đặc biệt để mô phỏng tiến trình suy nghĩ của con người bằng cách chia nhỏ các tác vụ phức tạp thành nhiều bước xử lý tuần tự trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, cho phép hệ thống giải quyết các khối lượng công việc đòi hỏi tính logic cao hơn so với các thế hệ chatbot thông thường.

Động thái ra mắt sản phẩm mới của doanh nghiệp Mỹ được đánh giá là một bước đi mang tính chiến lược nhằm tự chủ năng lực công nghệ lõi, sau một thời gian dài thị trường chứng kiến sự thống trị của các dòng mô hình đi trước đến từ OpenAI và đối thủ cạnh tranh DeepSeek của Trung Quốc.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng vừa được tái cấu trúc lại nhằm giới hạn tỷ lệ chia sẻ doanh thu và cho phép đối tác phát triển ChatGPT vận hành sản phẩm trên các nền tảng điện toán đám mây khác ngoài hệ thống Azure. Bản thân đối tác này gần đây cũng đã thu hút được nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ các quỹ lớn của Nhật Bản để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn ra công chúng vào cuối quý ba năm nay.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà sản xuất hệ điều hành Windows mô tả giải pháp kỹ thuật mới của họ là một mô hình có quy mô tầm trung với 35 tỷ tham số. Điểm nhấn thương mại cốt lõi được hãng nhấn mạnh chính là mức chi phí vận hành dữ liệu cực kỳ thấp, một lợi thế cạnh tranh quan trọng tương tự như giải pháp mà tập đoàn đối thủ Google vừa công bố tại hội nghị công nghệ của họ vào tháng trước. Đây được coi là lời giải cho bài toán thắt chặt ngân sách của nhiều doanh nghiệp quốc tế hiện nay khi chi phí vận hành các hệ thống tính toán thông minh đang tăng quá nhanh nhưng hiệu quả thu hồi vốn thực tế vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Bên cạnh giải pháp phần mềm, doanh nghiệp cũng công bố tầm nhìn chiến lược toàn diện bằng cách liên kết chặt chẽ năng lực hạ tầng điện toán đám mây với các thiết bị phần cứng đầu cuối. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tập đoàn đã bắt tay với đối tác sản xuất vi mạch Nvidia để cho ra đời dòng máy lập trình cục bộ mới có khả năng vận hành trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn mà không cần kết nối internet.

Dòng máy tính chuyên dụng mới này sử dụng thế hệ chip xử lý đồ họa và vi xử lý trung tâm tiên tiến được sản xuất trên tiến trình ba nanomet hiện đại, mở ra một kỷ nguyên mới đưa máy tính cá nhân chuyển mình thành một hệ thống trí tuệ nhân tạo cá nhân mạnh mẽ tương đương với một trung tâm dữ liệu thu nhỏ đặt ngay trên bàn làm việc.

Theo Nikkei Asia