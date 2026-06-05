Những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Tập đoàn Lộc Trời

Giai đoạn 2021 - 2024, nhiều biến cố xảy ra dồn dập từ đối tác hủy hợp tác, công nợ với nông dân, cho đến Tổng Giám đốc gây thất thoát,... đã đẩy Tập đoàn Lộc Trời - một trong những công ty xuất khẩu gạo hàng đầu cả nước rơi vào khủng hoảng.

Liên tục bị ngân hàng đòi nợ

Ngày 25/5, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Ngân hàng cho biết sẽ thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 135/1A Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh cũ (nay là 12/41 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM). Khu đất có diện tích 709m2, mục đích sử dụng là đất ở lâu dài. Trên đất có nhà ở với diện tích sử dụng hơn 111m2 và diện tích xây dựng gần 122m2.

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất tại địa chỉ 172Bis - 174 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cũ (nay thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM). Diện tích khu đất gần 989m2, được sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh (xây dựng cao ốc văn phòng) với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Các tài sản này được dùng để bảo đảm cho các hợp đồng tín dụng ký giữa hai bên từ các năm 2022, 2023 và 2024.

HDBank cho biết việc thu giữ và xử lý các tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện từ ngày 30/6/2026 cho đến khi hoàn tất việc thu hồi nợ. Hình thức xử lý là bán đấu giá theo quy định hoặc thỏa thuận khác.

Theo số liệu ngân hàng công bố, tổng dư nợ của Tập đoàn Lộc Trời tại HDBank tạm tính đến ngày 10/11/2025 là 99,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc quá hạn 99 tỷ đồng, còn nợ lãi quá hạn gần 460 triệu đồng.

Không những tại HDBank, đầu tháng 5/2026 vừa rồi, Lộc Trời cho biết đã nhận bản án phúc thẩm liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng với PVcomBank.

Theo nội dung vụ việc, tháng 4/2023, Lộc Trời ký hợp đồng tín dụng với PVcomBank với hạn mức 200 tỷ đồng. Ngân hàng sau đó đã giải ngân toàn bộ khoản vay.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Lộc Trời đã thanh toán hơn 9,8 tỷ đồng cho ngân hàng. Tuy nhiên, phần trả nợ gốc chỉ hơn 12 triệu đồng, còn lại chủ yếu là chi phí lãi vay.

Theo đơn khởi kiện, tính đến ngày 25/3/2025, tổng số tiền Lộc Trời còn phải thanh toán cho PVcomBank là gần 223 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc khoảng 199 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, tòa án tuyên buộc Lộc Trời phải thanh toán khoản nợ hơn 200 tỷ đồng cho PVcomBank. Phía Lộc Trời sau đó không đồng ý với phán quyết và đề nghị xem xét lại tính pháp lý liên quan đến người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, tòa tiếp tục giữ nguyên quan điểm, tuyên Lộc Trời phải thanh toán cho PVcomBank số tiền hơn 200 tỷ đồng theo nội dung bản án.

Về phía Lộc Trời, công ty vẫn chưa công bố rất nhiều báo cáo tài chính. Công ty chỉ mới phát hành báo cáo tài chính quý I/2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LTG vẫn nằm trong diện bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 1275/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2025 do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Điều gì khiến 'ông trùm' lúa gạo Lộc Trời 'sa ngã'?

Tập đoàn Lộc Trời từng là một trong những công ty xuất khẩu gạo hàng đầu cả nước. Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất thuốc bảo vệ cây trồng, kinh doanh hóa chất, hạt giống, bao bì giấy. Công ty chiếm hơn 20% thị phần thuốc bảo vệ thực vật và là nhà phân phối hạt giống lớn thứ hai tại Việt Nam.

Tập đoàn Lộc Trời từng là một trong những công ty xuất khẩu gạo hàng đầu cả nước. Ảnh: Lộc Trời.

Giai đoạn 2014 - 2022, doanh thu của Lộc Trời dao động từ 7.700 tỷ - 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 300 - 500 tỷ đồng.

Năm 2023 đánh dấu năm ghi nhận doanh thu kỷ lục của công ty với hơn 16.500 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó. Đó là năm cơn sốt của giá gạo, xuất khẩu gạo cả nước lên mức kỷ lục.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Lộc Trời năm đó lại lao thẳng đứng về còn 16 tỷ đồng – một con số thấp không tưởng so với mức trung bình vài trăm tỷ đồng ở những kỳ trước.

Nguồn: Báo cáo tài chính LTG.

Theo lý giải của Lộc Trời, lợi nhuận lao dốc do phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu là chi phí dự phòng phải thu khó đòi) tăng cao.

Nhìn vào mặt khách quan, điều khiến lợi nhuận Lộc Trời kém sắc là cuộc “chia tay” lịch sử giữa công ty với Syngenta (tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp có trụ sở tại Thụy Sỹ).

Đơn vị này sau đó hợp tác với CTCP khử trùng Việt Nam (Mã: VFG) - đối thủ của Lộc Trời ở mảng thuốc bảo vệ thực vật và đã giúp công ty bên kia chiến tuyến tăng gấp đôi doanh thu, gấp rưỡi về lợi nhuận trong cùng giai đoạn.

Tập đoàn Lộc Trời đến nay vẫn chưa công bố nhiều báo cáo tài chính, dù đã bước qua quý II/2026.

Số liệu mới nhất chỉ dừng lại ở quý I/2024 như đã đề cập ở trên, với doanh thu thuần đạt 3.848 tỷ đồng, tăng tới 57% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành lương thực với mức tăng trưởng 96% khi xuất khẩu gạo cả nước duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên nhìn kỹ hơn, dù mảng lúa gạo đem về nguồn thu nhiều nhất nhưng biên lãi gộp mảng này rất mỏng chỉ loanh quanh 4%, thua xa chỉ số của mảng thuốc bảo vệ thực vật (32%) và hạt giống (24%).

Biên lãi gộp của mảng gạo trong ngành lương thực nói chung là mỏng, một phần được cho là do yếu tố bất khả kháng như bất thường về thời tiết, sâu bệnh hoặc các sự cố bất ổn liên quan đến an ninh lương thực thế giưới…

Mảng thuốc bảo vệ thực vật – sinh lời hiệu quả hơn, nhưng Tập đoàn Lộc Trời đã từ chối hợp tác với phía tập đoàn Thụy Sỹ.

Khi cổ đông chất vấn đề này, ông Nguyễn Duy Thuận – Tổng Giám đốc khi đó còn cho rằng doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn: "Nếu quý cổ đông nào thấy Lộc Trời là công ty đáng để kỳ vọng thì hãy ở lại cùng Lộc Trời”.

Thế nhưng thực tế ông Thuận ít lâu sau tuyên bố này đã bị cáo buộc vì có hành vi gian dối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty (sẽ nói rõ bên dưới).

Mảng lúa gạo đóng góp lớn nhất vào doanh thu nhưng biên lãi gộp rất mỏng so với các mảng còn lại. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2024.

Bức tranh tài chính của Lộc Trời cũng còn nhiều vấn đề để chỉ rõ.

Tại cuối tháng 3/2024, chiếm hơn một nửa tổng tài sản của công ty nằm ở các khoản phải thu khách hàng (gần 6.500 tỷ đồng), giảm không đáng kể sau ba tháng đầu năm. Điều này cho thấy hoạt động thu hồi công nợ cầm chừng, khiến dòng vốn bị tắc nghẽn.

Công ty cũng ghi nhận 826 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi, song phải trích lập tới 490 tỷ đồng, đồng nghĩa hơn một nửa có khả năng “mất trắng”.

Trong khi đó, lượng tiền mặt – tài sản có tính thanh khoản tốt nhất chỉ còn 106 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 490 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đầu năm 2024.

Để tài trợ cho các hoạt động và bổ sung vốn lưu động, công ty đẩy mạnh đi vay. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, công ty đã đi vay bổ sung tới 4.561 tỷ đồng, đồng thời đã trả nợ gốc vay 4.560 tỷ, đưa dư nợ tại cuối kỳ là 6.327 tỷ đồng.

Đáng nói, nợ vay của Lộc Trời bắt đầu tăng vọt từ năm 2023 – gây nên gánh nặng lên kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu gạo này.

Mổ xẻ số nợ cho thấy, trong 6.327 tỷ đồng dư nợ, có gần 6.200 tỷ đồng là Lộc Trời vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước. Đáng chú ý, các khoản vay này có lãi suất dao động 4,5%/năm và cao nhất lên tới 10%/năm, gần như là vay theo hình thức tín chấp, tức là không có tài sản đảm bảo.

Một số khoản vay của Lộc Trời tại các ngân hàng, với gần như toàn bộ là vay theo hình thức tín chấp. Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2024.

Một vấn đề khác là về dòng tiền. Dòng tiền trong ba tháng đầu năm 2024 tiếp tục âm tới 434 tỷ đồng, cùng kỳ âm 2.700 tỷ, chủ yếu do áp lực từ hàng tồn kho và lãi vay phải trả.

Sau khi kết thúc báo cáo quý I/2024, 2 tháng sau đó đã xuất hiện thông tin về việc công ty nợ 472 tỷ đồng tiền mua lúa vụ cho nông dân các huyện tỉnh An Giang và một số địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù đã thanh toán hết, song điều này đặt ra dấu chấm hỏi về khả năng thu xếp dòng tiền của doanh nghiệp (tại cuối quý I/2024, tiền mặt chỉ còn hơn trăm tỷ).

Bất ổn tại Lộc Trời chưa dừng lại. Năm 2024 được xem là một năm đầy sóng gió của doanh nghiệp xuất khẩu này.

Lớn nhất phải kể đến biến động nhân sự cấp cao, và nổi bật là Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Thuận khi đó - người nắm quyền điều hành trong hơn 4 năm, từ tháng 5/2020 – đã bị Lộc Trời tố đề nghị UBND tỉnh An Giang thu hồi thẻ APEC và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với nhân vật này.

Công ty cáo buộc ông Thuận “né tránh, thiếu hợp tác trong bàn giao” và có “hành vi gian dối gây thất thoát tài sản”.

Chờ đợi quá trình tái cấu trúc

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tổ chức ngày 11/5, ông Trần Khánh Dư – Tổng Giám đốc cho biết Lộc Trời hiện vẫn đang duy trì một số cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang ghi nhận sự quan tâm từ một số đối tác, đồng thời các bên này đã tiến hành tìm hiểu và thẩm định để xem xét khả năng tham gia đầu tư.

Đầu năm 2026, Tập đoàn Lộc Trời kiện toàn bộ máy điều hành, trong đó có việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Trần Khánh Dư. Ảnh: Lộc Trời.

Về tiến độ báo cáo tài chính kiểm toán, Tổng Giám đốc cho biết quá trình hoàn thiện đang bị kéo dài do các vấn đề tài chính phát sinh trong năm 2024, khi doanh nghiệp gặp sự cố liên quan đến công nợ và rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán với ngân hàng, từ đó buộc phải triển khai kế hoạch tái cấu trúc. Trong quá trình thực hiện, nhiều nội dung tài chính phát sinh phức tạp cần được kiểm toán rà soát kỹ lưỡng.

Hiện Lộc Trời đã ký hợp đồng kiểm toán với EY (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) và đang tiếp tục phối hợp rà soát toàn bộ các nội dung liên quan. "Theo kế hoạch, Ban điều hành dự kiến hoàn thành báo cáo kiểm toán trong quý III tới đây", ông Dư chia sẻ.

Về quá trình tái cấu trúc tài chính, Lộc Trời đang nỗ lực xử lý sự cố mất khả năng thanh toán nợ vay từ năm 2024. Công ty đã đàm phán thành công gói tín dụng và vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng với TPBank và MB.