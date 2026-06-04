Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI, hướng tới xây dựng xã hội số và công bằng số.

Nhà nước cần chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề án được xây dựng để trình Bộ Chính trị xem xét, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành nghị quyết về mô hình phát triển mới của đất nước.

Phát biểu kết luận, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm nhìn nghị quyết phải phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia. Nghị quyết cần kế thừa và phát triển sáng tạo các định hướng lớn đã được xác lập trong Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị đã được ban hành.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, động lực, vừa là chủ thể của sự phát triển. Mọi chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, phẩm giá, cơ hội phát triển và quyền thụ hưởng công bằng của người dân.

Người Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần có tư duy sáng tạo, năng lực học tập suốt đời, khả năng thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đồng thời làm chủ kỹ năng số, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết mô hình phát triển mới của Việt Nam phải lấy con người làm trung tâm, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng. Ảnh: TTXVN.

Về mục tiêu tổng quát, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mô hình phát triển mới phải tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ của nền kinh tế và chất lượng sống của nhân dân.

Nhấn mạnh các đột phá chiến lược, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng của giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cần tổ chức đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối hạ tầng, tài chính, dữ liệu, tiêu chuẩn và thị trường, với sự tham gia nòng cốt của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Nhà nước chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, hoàn thiện khung pháp lý về quản trị dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách sâu hệ thống tài chính nhằm phục vụ phát triển dài hạn.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nghị quyết phải bao quát toàn diện các yêu cầu phát triển đất nước, từ năng lực tự chủ chiến lược, an ninh kinh tế, năng lượng, lương thực, dữ liệu, tài chính, chuỗi cung ứng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giải phóng năng lực sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Mô hình phát triển mới cũng phải gắn với việc bảo tồn bản sắc dân tộc, đạo đức xã hội, tinh thần cộng đồng, ý chí tự cường và năng lực hội nhập của con người Việt Nam; đồng thời giải quyết hiệu quả các thách thức về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và thiên tai.

Phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo hướng hình thành các vùng động lực tăng trưởng; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả dựa trên pháp quyền, phân cấp hợp lý và trách nhiệm giải trình; phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI, hướng tới xây dựng xã hội số và công bằng số.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm mức sinh thay thế; tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đồng thời xây dựng xã hội trường thọ để người cao tuổi tiếp tục được học tập, làm việc, cống hiến và chăm sóc đầy đủ. Hệ thống an sinh xã hội cần được phát triển theo hướng đa tầng, linh hoạt và bao phủ toàn dân.

Về tổ chức thực hiện, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nghị quyết phải xác định rõ các chương trình hành động quốc gia, đề án trọng điểm, chỉ tiêu đo lường cụ thể cùng cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ. Mỗi mục tiêu lớn phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm, hệ thống dữ liệu theo dõi, nguồn lực thực hiện và thời hạn cụ thể.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tư tưởng phát triển cốt lõi của Việt Nam trong kỷ nguyên mới là xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia. Phát triển phải làm cho đất nước có năng lực ngày càng cao hơn trong tự nhận thức thời đại, tự đổi mới thể chế, tự làm chủ tri thức và công nghệ, tự nuôi dưỡng con người sáng tạo, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ lợi ích quốc gia và mở rộng không gian phát triển.

"Đây là một nghị quyết mở đường, tạo khuôn khổ để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tinh thần xuyên suốt là phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn, tự chủ hơn và nhân văn hơn; phát huy mạnh mẽ trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án và dự thảo nghị quyết để trình Bộ Chính trị xem xét trước khi báo cáo Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.