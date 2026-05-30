Arobid bắt tay Hiệp hội AI Singapore phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại bằng AI

Trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Arobid và Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Singapore được trao văn kiện hợp tác phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư vận hành bởi AI, mở rộng kết nối doanh nghiệp toàn cầu.

Bắt tay Hiệp hội AI Singapore, Arobid mở rộng mạng lưới thương mại số

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore (Vietnam - Singapore TechConnect Forum) chiều 29/5 tại Singapore, ngay sau bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã diễn ra lễ trao 23 văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ của 2 nước.

Nổi bật, Arobid và Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Singapore (SAIA – Singapore AI Association) là những đối tác được lựa chọn trao văn kiện hợp tác tại diễn đàn, mở ra cơ hội hợp tác phát triển hệ sinh thái AI phục vụ thương mại và đầu tư số xuyên biên giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng tới xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2B, mà đang phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư vận hành bởi AI.

“Trong tương lai, AI sẽ hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh. Vì vậy, mục tiêu của Arobid không chỉ là xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2B, mà là xây dựng một Hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư vận hành bởi AI, giúp doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối, giao thương và phát triển hiệu quả hơn trên môi trường số”, ông Trần Văn Chín nói với VietTimes.

Theo lãnh đạo Arobid, hợp tác với SAIA được xem là bước đi nhằm kết nối hệ sinh thái AI của Singapore với hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số mà doanh nghiệp này đang phát triển.

"Chúng tôi tin rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho những hợp tác lớn hơn giữa cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore trong giai đoạn tới", ông Trần Văn Chín nói.

Doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối, giao thương bằng nền tảng AI

Singapore hiện được xem là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu châu Á. Trong đó, Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Singapore (SAIA) đóng vai trò kết nối cộng đồng AI năng động của quốc đảo này, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, startup, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức nghiên cứu.

Ở chiều ngược lại, Arobid đang phát triển hạ tầng số phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trên quy mô toàn cầu.

Theo ông Trần Văn Chín, sự hợp tác giữa Arobid và SAIA sẽ góp phần kết nối hệ sinh thái AI của Singapore với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thông qua nền tảng số của Arobid, đồng thời mở ra cơ hội triển khai các sáng kiến mới về AI, dữ liệu và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid (thứ hai, trái sang) và ông Jonathan Zhang, Chủ tịch SAIA (phải), ông Kenny, CEO SAIA (trái).

Trong lộ trình phát triển Version 2.0, Arobid tập trung đầu tư vào các năng lực AI cốt lõi như AI Onboarding nhằm tự động hóa quá trình tiếp nhận, chuẩn hóa và đánh giá dữ liệu doanh nghiệp.

Hệ thống phát triển AI Deep Search Engine hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm chuyên sâu về đối tác, sản phẩm, thị trường và cơ hội kinh doanh và AI Buyer Find & Match có khả năng phân tích dữ liệu và gợi ý đối tác giao thương phù hợp theo nhu cầu thực tế.

Song song đó, Arobid đang phát triển hệ thống Data Lake và Data Warehouse quy mô lớn, tích hợp dữ liệu của hàng triệu doanh nghiệp toàn cầu. Theo doanh nghiệp này, đây sẽ là nền tảng dữ liệu chiến lược giúp các hệ thống AI nâng cao khả năng phân tích, kết nối, đề xuất và thúc đẩy cơ hội giao thương, đầu tư xuyên biên giới trong tương lai.

"Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành công nghệ nền tảng của nền kinh tế số, sự kết nối giữa hệ sinh thái AI Singapore và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông qua các nền tảng số như Arobid không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh mới, mà còn góp phần thúc đẩy dòng chảy dữ liệu, tri thức và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới", ông Trần Văn Chín nói với VietTimes.

