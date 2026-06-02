Hãng chip Kioxia bứt phá bằng công nghệ liên kết mạch thế hệ mới, cạnh tranh với Samsung

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ sự tự tin lớn vào lộ trình phát triển kỹ thuật của hãng nhờ những khoản đầu tư đón đầu xu thế từ sớm, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ sừng sỏ như Samsung Electronics.

Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings của Nhật Bản đang nỗ lực giành lại thị phần toàn cầu nhờ thương mại hóa thành công một giải pháp kỹ thuật tiên tiến đi trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ dữ liệu tại các trung tâm điện toán đám mây lan rộng sang phân khúc bộ nhớ flash NAND.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ sự tự tin lớn vào lộ trình phát triển kỹ thuật của hãng nhờ những khoản đầu tư đón đầu xu thế từ sớm, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ sừng sỏ như Samsung Electronics hay SK Hynix. Trong nhiều năm qua, cuộc đua trên thị trường bộ nhớ lưu trữ dài hạn vốn tập trung vào việc gia tăng dung lượng bằng cách xếp chồng các lớp ô nhớ theo chiều dọc, một phương pháp kỹ thuật vốn do tiền thân của Kioxia phát triển từ năm 2007 nhưng hãng lại có phần bị chững lại trong giai đoạn gần đây.

Nhận thấy sự khó khăn nếu tiếp tục chạy đua thuần túy về số lượng các ô nhớ với các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản đã tìm thấy hướng đi mới mang tính đột phá thông qua công nghệ liên kết mạch tiên tiến mang tên CBA. Thông thường, các ô nhớ lưu trữ thông tin và hệ thống mạch điều khiển xuất nhập dữ liệu sẽ được xây dựng trên cùng một tấm wafer silicon duy nhất làm chất nền.

Tuy nhiên, giải pháp kỹ thuật mới của hãng tiến hành định hình cấu trúc các ô nhớ và hệ thống mạch quản lý trên hai tấm wafer hoàn toàn độc lập, sau đó mới thực hiện quy trình ép chặt hai lớp này lại với nhau dưới một tiêu chuẩn chính xác cực kỳ khắt khe. Phương thức này cho phép tối ưu hóa bố cục sắp xếp không gian trên bề mặt vật liệu, từ đó giúp gia tăng mật độ lưu trữ dữ liệu tổng thể một cách hiệu quả hơn.

Các chuyên gia phân tích thị trường ghi nhận tốc độ đọc và ghi dữ liệu của dòng sản phẩm ứng dụng cấu trúc mới này đạt hiệu suất nhanh hơn từ 20-30% so với các dòng chip nhớ thông thường. Dù ban đầu phải nhận những cái nhìn hoài nghi từ giới quan sát ngành do tính chất phức tạp của quy trình chế tạo, công nghệ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi tốc độ xử lý phần cứng trở thành yếu tố quyết định đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Việc các đối thủ lớn dồn vốn đầu tư vào mảng chip nhớ truy cập ngẫu nhiên trong giai đoạn đầu của làn sóng công nghệ thông minh đã tạo ra khoảng trống thời gian quý báu để doanh nghiệp Nhật Bản bứt phá và đưa sản phẩm chủ lực vào các hệ thống máy chủ dịch vụ dữ liệu thế hệ mới.

Thách thức lớn nhất hiện nay của doanh nghiệp là việc cải thiện chỉ số thị phần đang có xu hướng đình trệ khi doanh thu thực tế vẫn xếp sau vị trí dẫn đầu của tập đoàn Samsung. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nền tảng khách hàng còn tương đối mỏng trong phân khúc trung tâm dữ liệu và làn sóng bùng nổ hạ tầng lưu trữ mới chỉ thực sự tăng tốc mạnh mẽ gần đây khiến giá trị của giải pháp kỹ thuật mới chưa được thị trường phản ánh toàn diện.

Trong bối cảnh các tập đoàn lớn tận dụng quy mô nguồn cung dồi dào để thiết lập các hợp đồng thương mại dài hạn với người mua, doanh nghiệp Nhật Bản buộc phải nỗ lực chứng minh hiệu năng thực chiến từ các giải pháp tự chủ nội địa nhằm thuyết phục các đối tác công nghệ lớn trên toàn cầu.

Theo Nikkei Asia