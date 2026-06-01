Trung Quốc siết chặt kiểm soát các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến

Meituan và các nền tảng giao đồ ăn khác khác sẽ cần xác minh xem các cửa hàng đang bán trên nền tảng có trùng khớp với địa điểm thực tế hay không.

Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định siết chặt kiểm soát các công ty giao đồ ăn thông qua việc tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất quy mô lớn nhằm loại bỏ triệt để các nhà hàng khai man địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động không có giấy phép. Cơ quan quản lý thị trường quốc gia sẽ ban hành các quy định mới nhằm xoa dịu những lo ngại của người tiêu dùng bằng cách xử lý nghiêm các doanh nghiệp có thể gây ra vấn đề về an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, các tập đoàn internet lớn vận hành ứng dụng gọi món trực tuyến bắt buộc phải thường xuyên xác minh thông tin để đảm bảo tên doanh nghiệp hiển thị trùng khớp với địa điểm thực tế và giấy phép kinh doanh còn hiệu lực. Đối với những cơ sở hoạt động không có cửa hàng vật lý, nền tảng phải ghi rõ trên trang thông tin kỹ thuật số rằng đây không phải là doanh nghiệp phục vụ ăn uống tại chỗ.

Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này là ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai sự thật của nhiều cơ sở kinh doanh về việc sở hữu mặt bằng thực tế trong khi thực tế không có, bao gồm cả những đối tượng cố tình mượn giấy phép từ các cơ sở khác. Động thái thắt chặt quản lý xuất phát từ một bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Bắc Kinh vào năm ngoái, liên quan đến một thương hiệu bánh ngọt tuyên bố có hàng trăm chi nhánh nhưng thực chất hoàn toàn không có địa điểm kinh doanh cố định và sử dụng giấy phép giả mạo.

Cuộc điều tra mở rộng sau đó đã phơi bày một hệ thống rộng lớn các nhà hàng ma nhận đơn đặt hàng qua ứng dụng rồi thuê ngoài cho các dịch vụ bên thứ ba hoàn thành đơn hàng nhằm tối ưu hóa chi phí. Các báo cáo chính thức từ truyền thông nhà nước cho thấy cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi bảy nghìn cơ sở vi phạm và hàng triệu đơn hàng bất hợp pháp.

Sự lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt và quản lý đối tác của các đơn vị vận hành ứng dụng diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp này ưu tiên chạy theo mục tiêu mở rộng quy mô thị trường để phục vụ lượng người dùng khổng lồ đã vượt mốc hơn 600 triệu người.

Áp lực cạnh tranh khốc liệt do tiêu dùng trì trệ buộc các nền tảng phải liên tục gia tăng số lượng nhà hàng và danh mục sản phẩm đa dạng để thu hút khách hàng. Để răn đe, các cơ quan chức năng đã áp đặt khoản phạt kỷ lục tổng cộng hơn 3 tỷ nhân dân tệ (440 triệu USD) đối với nhiều công ty thương mại điện tử và giao đồ ăn lớn như Pinduoduo, Meituan hay JD.com vì hành vi buông lỏng xác minh chứng nhận an toàn thực phẩm.

Sau án phạt, các doanh nghiệp này đã phải cam kết cải tổ hệ thống, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện ảnh giả mạo, đồng thời phối hợp với lực lượng tài xế giao hàng nhằm phát hiện các cơ sở gian lận.

Theo Nikkei Asia