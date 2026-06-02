Alphabet gọi vốn 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Tập đoàn Alphabet vừa công bố kế hoạch huy động 80 tỷ USD thông qua các đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm cả khoản đầu tư chiến lược từ Berkshire Hathaway, nhằm tài trợ cho chiến dịch mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đầy tốn kém. Thỏa thuận này chính thức đưa công ty đại chúng đa ngành của tỷ phú Warren Buffett trở thành một cổ đông lớn mới, mang lại sự đảm bảo có giá trị cao cho chiến lược điện toán đám mây và công nghệ thông minh dài hạn của công ty mẹ Google.

Trước đó, gã khổng lồ tìm kiếm đã chủ động nâng dự báo chi tiêu vốn hàng năm lên mức kỷ lục nhằm tăng cường các khoản đầu tư đón đầu làn sóng nhu cầu điện toán đang bùng nổ, phục vụ cho việc phát triển các công cụ doanh nghiệp và các dòng vi mạch tự chủ.

Theo thỏa thuận chi tiết, công ty mẹ Google sẽ bán lượng cổ phiếu trị giá 10 tỷ USD cho đối tác thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, chia đều cho các danh mục cổ phiếu phổ thông hạng A và hạng C với mức giá thấp hơn so với phiên đóng cửa cùng ngày. Thông tin phát hành thêm cổ phần đã khiến thị giá của doanh nghiệp sụt giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ ngay sau đó. Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định mọi doanh nghiệp lớn đều cảm thấy hào hứng khi định chế tài chính của tỷ phú Warren Buffett tham gia góp vốn, bởi đây là hình mẫu cổ đông dài hạn lý tưởng mà bất kỳ ban điều hành nào cũng mong muốn sở hữu.

Khoản đầu tư mới này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế mà quỹ đầu tư Mỹ đã liên tục xây dựng từ nửa cuối năm ngoái. Các báo cáo tài chính gần đây cho thấy tổ chức này đã tăng hơn gấp ba lần tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty mẹ Google, biến danh mục này trở thành một trong những khoản đầu tư cổ phiếu phổ thông có quy mô lớn nhất của họ. Việc tiếp tục mua thêm cổ phần chứng tỏ ban lãnh đạo mới của quỹ tin tưởng rằng doanh nghiệp công nghệ sẽ sớm thu về mức lợi nhuận hợp lý từ các khoản chi tiêu vốn lớn cho mảng công nghệ thông minh, ngay cả khi doanh nghiệp tiến hành pha loãng cổ phiếu bằng cách phát hành thêm ra thị trường.

Bên cạnh thỏa thuận riêng lẻ, tập đoàn công nghệ Mỹ đặt mục tiêu huy động thêm 30 tỷ USD thông qua các đợt phát hành công khai đồng thời do các ngân hàng đầu tư lớn bảo lãnh, bao gồm cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc và các dòng cổ phiếu phổ thông khác. Thêm vào đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ kích hoạt một chương trình bán cổ phiếu dần ra thị trường trị giá 40 tỷ USD vào quý ba tới nhằm tạo sự linh hoạt tối đa trong việc điều tiết dòng vốn theo thời gian.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định họ đang ghi nhận nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ từ cả khối doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đại chúng đối với các giải pháp thông minh, vượt quá năng lực cung ứng hạ tầng hiện tại của hệ thống. Để chuẩn bị cho cuộc đua dài hơi này, gã khổng lồ internet cũng đã chủ động huy động hàng chục tỷ USD thông qua thị trường quốc tế bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau trong năm qua.

Theo Nikkei Asia

