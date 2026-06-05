Kia Sportage 2026 sắp ra mắt: Nhiều nâng cấp có giúp cải thiện doanh số?

Kia Sportage 2026 chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam với loạt nâng cấp đáng chú ý, nhưng bài toán doanh số mới là thách thức lớn nhất của mẫu crossover Hàn Quốc.

Ngày mai (6/6), Kia sẽ ra mắt mẫu xe mới tại Việt Nam. Theo hình ảnh hé lộ, Sportage 2026 đang là cái tên được nhắc đến nhiều.

Động thái này cho thấy Kia muốn gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc crossover cỡ C, nơi câu chuyện không chỉ nằm ở sản phẩm mới mà còn ở khả năng cải thiện doanh số trong thời gian tới.

Hình ảnh nhá hàng của Kia Việt Nam cho thấy mẫu SUV mới sẽ ra mắt vào ngày 6/6. Ảnh: Chụp màn hình.

Kia Sportage 2026 lần đầu có phiên bản hybrid?

So với phiên bản hiện hành, Sportage 2026 được tinh chỉnh đáng kể ở ngoại thất theo ngôn ngữ thiết kế mới đang áp dụng trên nhiều dòng xe Kia như Sorento hay EV9.

Sportage 2026 thay đổi đáng kể ở phần đầu xe với cụm đèn LED định vị dạng dọc và lưới tản nhiệt thiết kế mới. Ảnh: Carscoops.

Điểm dễ nhận thấy nhất là cụm đèn LED định vị ban ngày được thiết kế lại theo phương dọc thay cho dạng boomerang trước đây. Lưới tản nhiệt cũng được làm mới theo hướng vuông vức và đơn giản hơn, mang lại diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn cho mẫu crossover cỡ C này.

Ở phía sau, xe thay đổi họa tiết đèn hậu cùng thiết kế cản sau mới. Bộ mâm hợp kim cũng được thiết kế lại với các tùy chọn kích thước từ 17 đến 19 inch tùy từng phiên bản.

Nội thất Sportage 2026 được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn, nổi bật với vô-lăng 2 chấu có logo Kia đặt lệch, cụm màn hình kép liền mạch và núm xoay chuyển số tích hợp viền LED đổi màu.

Đáng chú ý nhất là việc Sportage 2026 nhiều khả năng sẽ có thêm phiên bản hybrid tại Việt Nam. Tại thị trường quốc tế, Sportage Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Khoang lái Sportage 2026 được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn với thiết kế tối giản và màn hình liền khối. Ảnh: Carscoops.

Hệ truyền động này đi kèm hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Nếu được phân phối tại Việt Nam với cấu hình tương tự, đây sẽ là một trong những lợi thế đáng chú ý của Sportage trước các đối thủ cùng phân khúc.

Cơ hội bứt phá cho mẫu xe doanh số thấp nhất phân khúc?

Việc bổ sung phiên bản hybrid và nâng cấp thiết kế cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm của Kia. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế thị trường, Sportage đang đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn ở phân khúc crossover cỡ C.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, Mazda CX-5 đã trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc trong tháng 4/2026 với 1.177 xe bán ra. Ford Territory xếp thứ hai với 934 xe, trong khi Honda CR-V đạt 706 xe và Hyundai Tucson bán ra 626 xe.

Ngay cả Mitsubishi Destinator, mẫu xe vừa ghi nhận mức giảm mạnh nhất phân khúc với 1.095 xe so với tháng trước, vẫn đạt doanh số 568 xe trong tháng 4.

Trong khi đó, Kia Sportage chỉ bán được 120 xe, giảm 22 xe so với tháng 3. Kết quả này khiến mẫu xe Hàn Quốc nằm trong nhóm có doanh số thấp nhất phân khúc và kém rất xa nhóm dẫn đầu.

Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, Kia Sportage chuẩn bị bước sang bản nâng cấp giữa vòng đời.

Nếu tính từ đầu năm 2026, khoảng cách với nhóm dẫn đầu còn rõ rệt hơn. Mazda CX-5 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với doanh số cộng dồn 5.820 xe, trong khi Kia Sportage mới đạt 523 xe. Ngay cả Hyundai Tucson, mẫu xe xếp ngay trên Sportage trong bảng xếp hạng, cũng đã bán ra 3.145 xe sau 4 tháng đầu năm.

Những con số trên cho thấy bài toán của Sportage không chỉ nằm ở thiết kế hay trang bị. Mẫu xe này vẫn có lợi thế về không gian, tiện nghi và nhận diện thương hiệu, nhưng mức giá từ 819 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng khiến sức cạnh tranh chưa thật sự nổi bật trước các đối thủ có giá tốt hoặc ưu đãi mạnh.

Vì vậy, Sportage 2026 có thể tạo thêm sức hút nhờ diện mạo mới và phiên bản hybrid, nhưng khả năng cải thiện doanh số sẽ phụ thuộc lớn vào chính sách giá.

Mazda CX-5 bán chạy một phần nhờ chính sách giá tốt nhất phân khúc, điều Kia Sportage 2026 cần tính đến nếu muốn cải thiện doanh số. Ảnh: Thượng Tâm.

Nếu có mức giá hợp lý, đặc biệt với bản hybrid, Sportage 2026 có cơ hội kéo doanh số lên và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Ngược lại, nếu giá bán chưa đủ hấp dẫn, những nâng cấp lần này có thể chỉ giúp xe mới hơn, đẹp hơn, nhưng chưa chắc bán tốt hơn.