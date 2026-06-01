Giá vàng SJC hôm nay 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 1/6 niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 30/5.

Sáng 1/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm 30/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 30/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 156 -159 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 30/5.

Giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/6 giao dịch ở mức 4.528 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.393 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (31/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận trạng thái đi ngang ổn định trên ngưỡng 4.500 USD/ounce. Nhịp tĩnh lặng này xuất hiện ngay sau một tuần giao dịch đầy giông bão, phản ánh tâm lý thận trọng tột độ của giới đầu tư khi trục ngoại giao Mỹ - Iran phát đi những tín hiệu phân hóa và bế tắc mới.

Xuyên suốt hai ngày nghỉ cuối tuần, cả Washington và Tehran liên tục dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng hoãn binh của thị trường khi đưa ra hàng loạt đề xuất sửa đổi cân não đối với bản dự thảo thỏa thuận khung. Dù văn kiện này hướng tới mục tiêu cốt lõi là gia hạn lệnh ngừng bắn và mở cửa trở lại Eo biển Hormuz – huyết mạch logistics của bản đồ năng lượng toàn cầu, song các cuộc mặc cả hậu trường vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Sức nóng chính trị tiếp tục tăng nhiệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố cứng rắn, tái khẳng định lập trường không thỏa hiệp: Iran bắt buộc phải đình chỉ toàn diện chương trình hạt nhân, đồng thời khôi phục vô điều kiện trạng thái của Eo biển Hormuz như một hải lộ quốc tế mở.

Cục diện giằng co tại Trung Đông kể từ cuối tháng 2 đã và đang là "gông cùm" cản đà bứt phá của kim loại quý. Cuộc chiến tiêu hao tại vùng Vịnh đẩy giá dầu thô găm chặt ở vùng giá cao, kích hoạt rủi ro lạm phát chi phí đẩy và trực tiếp buộc các ngân hàng trung ương phải tính đến phương án tăng cường siết chặt tiền tệ.

Hiện tại, dòng tiền lớn trên thị trường tài chính đang tạm thời rút về thế thủ để chờ đợi báo cáo việc làm tháng của Mỹ công bố vào cuối tuần này. Đây được coi là thước đo định lượng tối quan trọng nhằm giải mã sức khỏe nội tại của thị trường lao động, từ đó định hình bước đi tiếp theo trong bàn cờ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bitcoin giảm 1%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (1/6), giá Bitcoin ghi nhận nhịp trượt dốc nhẹ sau nỗ lực neo giữ vùng đệm vào ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch quanh ngưỡng 73.233 USD/BTC, giảm 1% trong 24 giờ qua. Cấu trúc giá của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới lập tức chịu áp lực đè nặng sau khi cả Washington và Tehran liên tục dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng hoãn binh của thị trường.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.361 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm mạnh 5,3%. Xung lực bẻ gãy đà tích lũy của chu kỳ tuần chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi các tín hiệu thắt chặt tiền tệ mang tính dài hạn.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 6,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.133 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu hơn vào sắc đỏ là minh chứng cho thấy một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt của các định chế tài chính xuyên suốt 3 tháng khủng hoảng Trung Đông vừa qua.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 135 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.467 tỷ USD chiếm 49,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.