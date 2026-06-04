Tập đoàn SpaceX thiết lập mức giá kỷ lục cho đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng

Tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ SpaceX vừa chính thức công bố mức giá công khai 135 USD cho mỗi cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới, làm đảo lộn cơ chế thiết lập giá truyền thống của thị trường tài chính Wall Street và khẳng định quyết tâm huy động nguồn vốn kỷ lục theo phương thức riêng của tỷ phú Elon Musk.

Quyết định công bố giá cổ phiếu trước một tuần diễn ra đợt IPO là điều gần như chưa từng có tiền lệ đối với các thương vụ lên sàn lớn tại Mỹ. Động thái này phản ánh vị thế đặc biệt của nhà sáng lập trong giới tài chính như một nhà phiêu lưu sở hữu chiếc gậy midas chạm vào đâu cũng hóa thành vàng, ngay cả khi đợt gọi vốn này định giá doanh nghiệp ở mức bội số vô cùng đắt đỏ.

Hồ sơ sửa đổi của doanh nghiệp xác nhận mục tiêu huy động tổng cộng 75 tỷ USD, con số lớn nhất trong lịch sử các đợt phát hành cổ phiếu, nhằm đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp đạt 1.750 tỷ USD và lập tức lọt vào nhóm mười công ty niêm yết có giá trị lớn nhất tại Mỹ.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ bắt đầu chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư và chính thức chốt giá bán vào giữa tháng 6 trước khi cổ phiếu được đưa vào giao dịch trên sàn điện tử Nasdaq ngay ngày hôm sau.

Trên thị trường tài chính, các định chế lớn đang chạy đua để giành một phần trong thương vụ lịch sử này nhờ vào danh tiếng của nhà điều hành, bất chấp những lo ngại về mức định giá cao ngất ngưởng. Do doanh nghiệp hoạt động đa ngành trên các lĩnh vực hàng không vũ trụ, viễn thông và quốc phòng nên thị trường hiện thiếu một thước đo so sánh công khai rõ ràng. Mặc dù doanh nghiệp báo cáo khoản lỗ ròng hàng tỷ USD trong năm qua ngay cả khi doanh thu tăng trưởng hơn 30%.

Thông thường, chuỗi sự kiện giới thiệu là nơi các công ty và ngân hàng bảo lãnh thăm dò ý kiến thị trường để đưa ra một vùng giá phù hợp. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các quỹ quản lý tài sản khổng lồ hay các quỹ phòng hộ quyền lực như trước đây, các ngân hàng quốc tế tham gia thương vụ lần này được thúc đẩy tập trung vào việc tìm kiếm các khách hàng cá nhân giàu có tại quốc gia của họ.

Nguồn tin quốc tế cho thấy doanh nghiệp đang cân nhắc phân bổ tới 30% tổng lượng cổ phần phát hành cho nhóm khách hàng đại chúng nhằm tận dụng lượng người hâm mộ trung thành của Elon Musk. Sức hút quá lớn từ thương vụ khiến việc phân bổ cổ phần trước khi lên sàn trở thành những quyết định tối cao của các giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư lớn, buộc nhiều tổ chức phải chấp nhận phương án chờ đợi mua lại cổ phiếu sau khi doanh nghiệp đã chính thức niêm yết công khai.

Theo Reuters