BYD tự chủ sản xuất chip 4 nanomet nhằm tái định hình cuộc đua xe tự lái

Tập đoàn sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD vừa chính thức công bố tự phát triển dòng chip 4 nanomet tiên tiến phục vụ cho công nghệ tự lái, bất chấp phản ứng ban đầu có phần thận trọng từ thị trường tài chính. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của doanh nghiệp tại thị trường Hong Kong chỉ tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu của các đơn vị cung ứng linh kiện bán dẫn đối tác đều đồng loạt sụt giảm mạnh.

Động thái bứt phá này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận ròng của gã khổng lồ xe điện vừa ghi nhận mức sụt giảm quý thứ tư liên tiếp, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới. Dòng vi mạch thế hệ mới mang tên Xuanji A3 sở hữu năng lực tính toán vượt trội khi kết hợp cụm ba chip, đạt hiệu suất tương đương với các sản phẩm cao cấp của nhiều đối thủ nội địa nhưng vẫn xếp sau dòng chip của Nvidia.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định họ là nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới nắm giữ toàn bộ năng lực cốt lõi của chuỗi cung ứng bán dẫn, từ khâu thiết kế, chế tạo tấm wafer cho đến thử nghiệm thành phẩm. Sự kiện này khẳng định chiến lược tích hợp dọc toàn diện của hãng, cho phép tự cung ứng mọi linh kiện thông minh cấu thành một chiếc xe điện từ hệ thống điều khiển cho đến pin lưu trữ năng lượng.

Xu hướng tự chủ thiết kế vi mạch trí tuệ nhân tạo đang trở thành làn sóng mạnh mẽ tại Trung Quốc khi các hãng xe lớn như Xpeng, Nio hay Li Auto đều nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao mức độ an toàn dữ liệu nội địa. Thêm vào đó, cơ quan quản lý công nghiệp quốc gia cũng đặt mục tiêu thúc đẩy các hãng xe tăng cường tỷ lệ sử dụng linh kiện bán dẫn tự chủ trong vài năm tới.

Các chuyên gia phân tích nhận định việc ứng dụng dòng vi mạch mới sẽ giúp hãng xe phổ thông này cắt giảm chi phí phần cứng hỗ trợ lái xuống chỉ còn một phần ba so với các giải pháp thuê ngoài, làm giảm đáng kể áp lực tài chính đối với các dòng xe thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung. Dù giới đầu tư còn hoài nghi về hiệu suất thực tế và tính khả thi thương mại của dự án khi sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu nội bộ, doanh nghiệp vẫn cam kết đổ thêm hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ thông minh.

Bên cạnh đó, hãng cũng ra mắt trợ lý ảo tích hợp trên xe và đưa ra chính sách bảo hành độc đáo khi cam kết bồi thường tổn thất kinh tế cho người dùng nếu xảy ra tai nạn trong quá trình kích hoạt chức năng tự lái, tạo ra áp lực cạnh tranh mang tính hủy diệt lên các startup xe điện khác.

Theo Nikkei Asia