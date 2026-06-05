Ông Putin hé lộ "bí mật quân sự" về tên lửa Oreshnik và thực trạng nền kinh tế Nga

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang tiến công trên toàn chiến tuyến Ukraine, tiết lộ thông tin về tên lửa Oreshnik, đánh giá tình hình kinh tế Nga và khả năng đàm phán hòa bình với Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời các câu hỏi liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 4/6.

Những người tham gia đặt câu hỏi gồm lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế đến từ Trung Quốc, Belarus, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Iran, cùng đại diện của Reuters và AP.

Phiên hỏi đáp kéo dài hơn hai giờ, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm chính sách đối nội và đối ngoại của Nga, xung đột Ukraine cũng như triển vọng cải thiện quan hệ giữa Nga và châu Âu.

Dưới đây là những nội dung chính được thảo luận.

Nền kinh tế Nga

Khi được hỏi liệu Nga có thể chịu đựng được áp lực kinh tế do xung đột Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không, ông Putin đã dẫn lại câu nói nổi tiếng của nhà văn Mark Twain: “Tin đồn về cái chết của tôi đã bị phóng đại rất nhiều.”

Ông nhấn mạnh rằng, bất chấp những tuyên bố trước đây ở phương Tây cho rằng nền kinh tế Nga đã bị “xé nát”, kinh tế Nga trong ba năm qua vẫn tăng trưởng nhanh hơn hơn ba lần so với Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Putin, Nga đã buộc phải đưa ra một số “quyết định khó khăn” nhằm kiềm chế lạm phát, trong đó có việc nâng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng các biện pháp này đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của Nga và thu nhập thực tế của người dân vẫn tiếp tục tăng trưởng. Ông cũng cho biết xét theo sức mua tương đương (PPP) – chỉ số đo lường khả năng mua cùng một giỏ hàng hóa ở các quốc gia khác nhau – Nga hiện đã vượt tất cả các nước châu Âu.

Xung đột Ukraine

Ông Putin cho biết quân đội Nga đang tiến công dọc toàn bộ chiến tuyến, trong khi lực lượng Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. “Mỗi tháng họ mất khoảng 40.000 người,” ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, hậu quả là dân thường tại Ukraine đang bị “bắt ngoài đường” để đưa vào quân đội. Ông cũng cho rằng mỗi tháng Kiev mất thêm khoảng 20.000 người do đào ngũ.

“Ukraine không có hệ thống phòng không hoàn chỉnh, chỉ còn các thành phần rời rạc, và cũng không có những hệ thống tấn công mà Nga đang sở hữu. Ukraine, không giống Nga, không có tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình,” ông nói thêm.

“Bí mật quân sự” về tên lửa Oreshnik

Ông Putin cho biết Nga chưa từng sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik mang được cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường theo đúng “nghĩa đầy đủ” của khái niệm tác chiến thực tế trên lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi chưa có lần nào sử dụng Oreshnik trong chiến đấu theo đúng nghĩa đầy đủ của từ này trên lãnh thổ Ukraine,” ông nói.

Ông cho biết trước đây Nga từng thử nghiệm các hệ thống tương tự tại các bãi thử, nhưng không phải Oreshnik.

Nga đã xác nhận ba lần sử dụng loại tên lửa này nhằm vào Ukraine, gồm một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnepr vào cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay quân sự tại Lviv vào tháng 1 và một mục tiêu không được nêu rõ ở thành phố Belaya Tserkov gần Kiev vào tháng 5.

“Lần trước, nói thật với các bạn – tôi sẽ tiết lộ một bí mật quân sự lớn – chúng tôi chỉ đánh vào nơi thuận tiện nhất để quan sát kết quả,” ông Putin nói.

Ông cho biết sau đó các máy bay không người lái Nga đã bay tới khu vực mục tiêu để ghi nhận mức độ phân tán và tác động của vụ tấn công.

“Điều đó rất quan trọng để chúng tôi đưa ra quyết định trong tương lai về việc sử dụng Oreshnik trên quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả trong khu vực đô thị”, ông nói thêm.

Hòa bình có đang đến gần hơn?

Ông Putin khẳng định Moscow “không nghi ngờ gì” về việc sẵn sàng hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, với điều kiện giải pháp đó dựa trên các thỏa hiệp đã được thống nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska năm ngoái.

Theo ông, khó khăn nằm ở việc thuyết phục Kiev chấp nhận các điều kiện này.

Ông nhấn mạnh rằng việc Nga kiểm soát Donbass cùng các vùng lãnh thổ khác đã bỏ phiếu gia nhập Nga và một thỏa thuận hòa bình “không mâu thuẫn với nhau”.

“Tôi có cảm giác rằng giới cầm quyền hiện nay thực sự không quan tâm đến việc chấm dứt chiến sự,” ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc đàm phán không nên được xây dựng trên cơ sở một lệnh ngừng bắn chỉ nhằm tạo điều kiện để Kiev tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng.

Ông Zelensky có còn tính chính danh?

Ông Putin từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đại diện hợp pháp cho Kiev để ký kết một hiệp ước hòa bình hay không.

Ông gọi đây là “vấn đề dành cho các luật sư”.

“Chúng tôi chỉ có thể ký kết với những người mà không còn bất kỳ nghi ngờ nào về tính hợp pháp đầy đủ trong việc ký những văn kiện như vậy,” ông nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào tháng 5/2024 và các cuộc thảo luận về việc tổ chức bầu cử mới tại Ukraine sau đó cũng bị đình trệ.

Các nước châu Âu hậu thuẫn Kiev

Ông Putin cho rằng EU có thể đóng “vai trò tích cực” trong việc giải quyết xung đột.

“Nhưng không phải bằng cách cung cấp vũ khí. Thay vào đó là thuyết phục chính quyền Kiev chấp nhận những thỏa hiệp mà chúng tôi đã thảo luận,” ông nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng các quốc gia Tây Âu cho đến nay vẫn chưa thể hiện thiện chí đối thoại với Nga trên cơ sở bình đẳng.

“Nếu phía châu Âu muốn hợp tác với chúng tôi, họ phải từ bỏ cách tiếp cận mang tính thực dân và đối thoại với Nga như một đối tác bình đẳng,” ông Putin tuyên bố.

Theo RT