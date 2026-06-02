Vì sao VinFast chọn Nvidia và Autobrains cho tham vọng taxi tự lái?

VinFast bắt tay Nvidia và Autobrains - 2 tên tuổi đang nắm giữ nhiều công nghệ cốt lõi của ngành xe tự hành - để phát triển robotaxi cấp độ 4 tại Đông Nam Á.

Tại sự kiện Nvidia GTC Taipei thuộc khuôn khổ Computex 2026, VinFast cho biết sẽ phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 dựa trên Nvidia Drive Hyperion 10 và phần mềm Agentic AI của Autobrains. Đây là dự án robotaxi ứng dụng Agentic AI đầu tiên được công bố cho thị trường Đông Nam Á.

Nvidia đang trở thành nền tảng công nghệ của xe tự lái

Xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất chip đồ họa, Nvidia đã mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xe tự hành. Trong vài năm gần đây, hãng nổi lên như một trong những nhà cung cấp nền tảng công nghệ quan trọng nhất cho ngành ô tô, với trọng tâm là hệ sinh thái Nvidia Drive Hyperion.

Nvidia Drive Hyperion 10 tích hợp cảm biến, AI và năng lực xử lý thời gian thực cho xe tự hành cấp độ cao. Ảnh: Nvidia.

Drive Hyperion là bộ giải pháp tích hợp gồm bộ xử lý AI, hệ điều hành DriveOS, phần mềm tự lái Drive AV, hệ thống cảm biến, công cụ mô phỏng và môi trường huấn luyện AI. Với các hãng xe, lợi thế của nền tảng này là có thể rút ngắn thời gian phát triển thay vì phải tự xây dựng từng thành phần riêng lẻ.

Ở thế hệ mới, Drive Hyperion 10 được thiết kế cho các hệ thống tự lái cấp độ cao. Nền tảng này sử dụng cấu trúc mở, hỗ trợ 12 camera độ phân giải cao, 9 radar, 12 cảm biến siêu âm, 1 LiDAR hướng trước và có thể bổ sung thêm 3 LiDAR bên hông để quan sát 360 độ.

Sức mạnh xử lý đến từ hai SoC Nvidia Drive Orin, cho phép xe tiếp nhận và phân tích dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Thiết kế này giúp tăng tính dự phòng và an toàn cho các thao tác tự động, đồng thời cho phép nhà sản xuất nâng cấp hệ thống qua phần mềm mà không phải thay đổi toàn bộ phần cứng.

Nhiều hãng xe, nền tảng vận tải và đối tác phần cứng đang tham gia hệ sinh thái robotaxi xây dựng trên Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Nvidia hiện là đối tác của nhiều nhà sản xuất ô tô lớn như Mercedes-Benz, Hyundai, Nissan, BYD, Geely và Isuzu. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ và vận tải như Uber hay Foxconn cũng đang sử dụng nền tảng của hãng trong các dự án xe tự hành. Với VinFast, đây là cách rút ngắn lộ trình phát triển robotaxi thay vì tự xây dựng toàn bộ hệ sinh thái từ đầu.

Autobrains sở hữu công nghệ nhiều hãng xe đang theo đuổi

Nếu Nvidia cung cấp hạ tầng tính toán và nền tảng phát triển, Autobrains lại tập trung vào phần quan trọng nhất của xe tự hành là khả năng ra quyết định.

Ông Igal Raichelgauz, CEO Autobrains, đối tác cùng VinFast và NVIDIA phát triển robotaxi cấp độ 4 tại Đông Nam Á. Ảnh: Inbal Marmari.

Autobrains là công ty AI đến từ Israel, hiện sở hữu hơn 300 bằng sáng chế liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao và công nghệ xe tự hành. Điểm nổi bật nhất của doanh nghiệp này là Agentic AI, công nghệ được xem là hướng phát triển mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo dành cho giao thông.

Khác với cách tiếp cận end-to-end đang được nhiều công ty theo đuổi, Agentic AI chia quá trình lái xe thành nhiều tác nhân AI độc lập. Mỗi tác nhân đảm nhận một nhiệm vụ riêng như nhận diện vật thể, đánh giá rủi ro, dự đoán hành vi giao thông hoặc hỗ trợ ra quyết định điều hướng.

Lợi thế của mô hình này là chỉ kích hoạt những tác nhân cần thiết cho từng tình huống. Điều đó giúp giảm yêu cầu về tài nguyên tính toán, tiết kiệm chi phí phần cứng và tăng tính linh hoạt khi vận hành trong môi trường thực tế.

Autobrains và Uber vừa công bố chương trình robotaxi ứng dụng Agentic AI tại Munich, sử dụng nền tảng Nvidia Drive Hyperion. Ảnh: Autobrains.

Đây cũng là lý do Autobrains đang hợp tác với nhiều OEM và nhà cung cấp hàng đầu để phát triển các giải pháp tự lái thương mại. Mới đây, công ty còn công bố hợp tác với Uber để triển khai chương trình robotaxi tại Munich trên nền tảng Nvidia Drive Hyperion, cho thấy công nghệ Agentic AI đã bắt đầu tiến gần hơn tới giai đoạn vận hành thực tế.

Vì sao VinFast chọn 2 đối tác này cho robotaxi cấp độ 4?

Theo SAE International, xe tự lái được chia thành 6 cấp độ từ 0 đến 5. Trong đó, cấp độ 4 là mức xe có thể tự vận hành trong phạm vi hoặc điều kiện xác định trước mà không cần tài xế giám sát liên tục.

Nếu gặp tình huống vượt ngoài phạm vi hoạt động, hệ thống phải có khả năng tự đưa xe về trạng thái an toàn. Đây là cấp độ phù hợp với robotaxi vì có tính khả thi thương mại cao hơn cấp độ 5, vốn đòi hỏi xe tự lái trong mọi điều kiện giao thông.

Xe taxi tự lái của Waymo vận hành tại khu vực Lower Manhattan, New York. Ảnh: Reuters.

Robotaxi cấp độ 4 đã được triển khai tại nhiều thị trường. Ngoài Waymo tại Mỹ, Trung Quốc đang phát triển nhanh với Baidu Apollo Go, Pony.ai và WeRide. Baidu đã vận hành robotaxi không người lái tại Vũ Hán, Bắc Kinh và Thâm Quyến, trong khi Pony.ai đặt mục tiêu mở rộng đội xe lên hơn 3.500 chiếc trong năm 2026.

Các công ty Trung Quốc cũng bắt đầu mở rộng ra Trung Đông và châu Âu thông qua hợp tác với Uber, Lyft và các nền tảng vận tải địa phương. Điều này cho thấy cấp độ 4 đang là ngưỡng công nghệ thực tế nhất để thương mại hóa robotaxi hiện nay.

Để đạt cấp độ này, VinFast cần nền tảng tính toán mạnh, phần mềm an toàn và AI có thể ra quyết định theo thời gian thực. Nvidia giải quyết bài toán hạ tầng tính toán và phần mềm, trong khi Autobrains cung cấp lớp Agentic AI giúp tối ưu khả năng xử lý tình huống và chi phí triển khai.

Hợp tác với Nvidia và Autobrains được kỳ vọng giúp VinFast đẩy nhanh lộ trình thương mại hóa robotaxi tại Đông Nam Á. Ảnh: Autobrains.

Với lợi thế xe điện và hệ sinh thái vận tải Green SM, việc chọn Nvidia và Autobrains giúp VinFast có thêm nền tảng để phát triển robotaxi theo hướng thương mại, thay vì chỉ dừng ở thử nghiệm công nghệ.