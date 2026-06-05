Ông Zelensky gửi thư ngỏ cho ông Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai gửi thư ngỏ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề nghị tổ chức cuộc gặp trực tiếp tại nước thứ ba nhằm chấm dứt xung đột. Điện Kremlin đã phản hồi về đề xuất này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột và tổ chức một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, trong bức thư ngỏ được đăng tải đúng thời điểm nhà lãnh đạo Nga đang trả lời báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thành phố St. Petersburg của Nga, trong bối cảnh chiến sự kéo dài hơn bốn năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Trong thư, ông Zelensky cho rằng người dân Nga đang ngày càng cảm nhận rõ hơn những tác động của cuộc chiến.

“Chúng ta đều có thể thấy rằng người Nga cuối cùng đang trở nên kém thoải mái hơn với thực tế này – với thực tế rằng cuộc chiến đang mang lại ngày càng nhiều hệ lụy tiêu cực cho nước Nga,” ông viết. “Người dân Nga không thích việc cuộc chiến của ông không có hồi kết.”

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích Moscow liên tục đặt ra rồi lùi các mốc thời gian nhằm kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là tỉnh Donetsk.

“Ông thường xuyên trì hoãn các thời hạn đó,” ông Zelensky viết. “Và năm nay ông cũng sẽ không chiếm được Donetsk.”

Bên cạnh những chỉ trích, Tổng thống Ukraine tiếp tục đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột.

Theo ông Zelensky, tiến trình hòa bình không nên bị trì hoãn chỉ vì sự chú ý của Mỹ hiện đang tập trung vào căng thẳng với Iran.

“Chúng tôi thấy rằng Mỹ hiện đang tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran và sẽ là sai lầm nếu chỉ ngồi chờ đến khi cuộc chiến ở châu Âu trở lại vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự của Washington,” ông nói. “Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa tôi và ông. Tôi đề nghị một cuộc gặp.”

Ông Zelensky cho biết cuộc gặp nên được tổ chức tại một quốc gia thứ ba, đồng thời cần ấn định rõ thời gian cụ thể.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện phải được thiết lập trước khi hai bên bước vào đàm phán: “Nỗ lực thiết lập sự im lặng thực sự là cách tốt nhất để bắt đầu đối thoại với nhau.”

Phản hồi về bức thư, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đã nhận được thông điệp của ông Zelensky và Tổng thống Putin sẽ được báo cáo về nội dung này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Peskov nói rằng nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn gặp Tổng thống Putin thì “ông ấy có thể đến Moscow”.

Tuy nhiên, trong thư ngỏ, ông Zelensky một lần nữa khẳng định việc đến thủ đô Nga để đàm phán là điều không thể chấp nhận.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Putin cũng đề cập đến triển vọng hòa bình và cho rằng các đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đây có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

“Nhìn chung, chúng tôi đã đồng ý với những thỏa hiệp đó. Điều còn lại chỉ là thuyết phục phía Ukraine chấp nhận mà thôi,” ông Putin nói. “Tôi tin rằng những đề xuất đó hoàn toàn có thể trở thành cơ sở cho các thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, đồng thời có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột này.”

Dù cả Kiev và Moscow tiếp tục phát đi những thông điệp về khả năng đàm phán, khoảng cách giữa lập trường của hai bên vẫn còn rất lớn. Trong khi Ukraine tiếp tục yêu cầu ngừng bắn trước khi bước vào các cuộc thương lượng thực chất, Nga vẫn cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải dựa trên những điều kiện và thỏa hiệp mà Moscow coi là phù hợp với lợi ích an ninh của mình.

Theo CNN