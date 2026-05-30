CMC lần đầu vượt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng, định hướng AI-X là động lực tăng trưởng mới

CMC đạt doanh thu hơn 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 23% trong năm tài chính 2025, lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ. Tập đoàn định hướng AI-X là động lực tăng trưởng giai đoạn 2026–2030.

Ngày 30/5, Tập đoàn Công nghệ CMC công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 (1/4/2025 - 31/3/2026) với doanh thu đạt hơn 10.554 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên sau 33 năm phát triển, doanh nghiệp công nghệ này vượt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế của CMC tăng 23% theo số liệu hợp nhất kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên trong toàn tập đoàn.

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính.

Kết quả trên được xem là dấu mốc quan trọng trước khi CMC bước vào giai đoạn phát triển chiến lược 2026-2030. Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho biết CMC đang bước vào "đổi mới lần thứ hai", với trọng tâm là AI-X - chuyển đổi AI.

Theo lãnh đạo CMC, năm 2017 là cột mốc đánh dấu cuộc đổi mới lần thứ nhất của CMC khi tập đoàn lựa chọn DX (chuyển đổi số) làm chiến lược phát triển. Sau gần một thập kỷ, định hướng này đã giúp doanh nghiệp chuyển dịch từ mô hình công nghệ truyền thống sang nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số và hạ tầng số.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với doanh nghiệp và xã hội.

Dấu mốc AI-X của CMC thực tế đã được khởi động từ năm 2024. Tháng 9/2024 tại Hà Nội và Tokyo (Nhật Bản), CMC trở thành doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam công bố chiến lược chuyển đổi AI với thông điệp "Enable your AI-X".

Theo định nghĩa của CMC, nếu chuyển đổi số giúp số hóa hoạt động thì AI-X là bước chuyển sâu hơn, đưa AI trở thành năng lực cốt lõi để thay đổi cách doanh nghiệp tư duy, vận hành, sáng tạo và tạo ra giá trị mới.

"Đây không đơn thuần là một chiến lược công nghệ. Đây là một cuộc chuyển đổi của toàn bộ CMC", Chủ tịch CMC nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa chiến lược này, CMC đang vận hành theo mô hình 5 khối kinh doanh chiến lược gồm: Công nghệ mới - Công nghệ chiến lược; Công nghệ và Giải pháp; Kinh doanh toàn cầu; Hạ tầng số; Giáo dục và Phát triển nguồn lực.

Tổ hợp không gian sáng tạo CCS Hà Nội dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2027 - một phần trong chiến lược đầu tư các tổ hợp KHCN, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số của CMC.

Trong giai đoạn 5 năm tới, CMC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư các tổ hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số nhằm xây dựng nền tảng cho năng lực AI-X, từ hạ tầng dữ liệu, điện toán, an toàn thông tin đến nghiên cứu phát triển các sản phẩm AI.

Theo định hướng của tập đoàn, nếu trung tâm dữ liệu là hạ tầng vật lý cho kỷ nguyên AI thì các nền tảng như C-OpenAI và hệ sinh thái sản phẩm AI lõi sẽ đóng vai trò hạ tầng tri thức.

Thông điệp năm tài chính 2026 của CMC là "Accelerate your AI-X". Tuy nhiên, Chủ tịch CMC nhấn mạnh tốc độ phải đi cùng kỷ luật.

“Một tổ chức mạnh không phải vì có vài cá nhân xuất sắc. Một tổ chức mạnh là hàng nghìn con người cùng hành động với cùng mục tiêu và cùng tinh thần”, Chủ tịch CMC nói.