Sinh viên mới tốt nghiệp chật vật tìm việc làm tại các trung tâm tài chính châu Á vì AI

Các trung tâm tài chính lớn tại châu Á đang đứng ở vị trí tiền tuyến trong một cuộc chiến toàn cầu ngày càng khốc liệt nhằm tìm kiếm đủ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia tuyển dụng và giám đốc điều hành tại Hong Kong và Singapore cho biết những vị trí nhân viên cấp thấp và bộ phận hỗ trợ hậu cần sẽ nằm trong nhóm đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề khi các ngân hàng, công ty bảo hiểm cùng nhiều doanh nghiệp khác tăng cường ứng dụng công nghệ mới này.

Hiện tại, nhiều nhà tuyển dụng đã bắt đầu thu hẹp kế hoạch tuyển dụng và đưa ra những cảnh báo sớm về việc cắt giảm nhân sự. Mặc dù quy mô của các đợt sa thải hàng loạt vẫn cần thời gian để định hình rõ ràng hơn, nhưng mối lo ngại đang ngày một tăng lên đối với tương lai của nhóm lao động văn phòng vốn là trụ cột kinh tế vững chắc của cả hai nền kinh tế này.

Đại diện các đơn vị tuyển dụng tại Hong Kong ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt trong việc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, đồng thời một số doanh nghiệp thậm chí đã tạm dừng hoặc hủy bỏ các chương trình thực tập sinh quản trị tại cả hai thành phố. Những cuộc thảo luận về việc ứng dụng công nghệ từ nửa năm trước giờ đây đã biến thành các đợt triển khai thực tế vào công việc vận hành hàng ngày của ngành dịch vụ tài chính, khiến tác động của công nghệ lên câu chuyện mất việc làm sẽ hiển hiện rõ ràng hơn trong thời gian ngắn sắp tới.

Báo cáo từ đơn vị kiểm toán KPMG chỉ ra rằng tỷ lệ các giám đốc điều hành doanh nghiệp áp dụng rộng rãi giải pháp thông minh tại Hong Kong đã tăng vọt đáng kể chỉ sau một năm. Tại cơ quan lập pháp Hong Kong, giới chức quản lý cũng công bố số liệu cho thấy lượng vị trí việc làm trống dành cho cử nhân đã giảm hơn sáu mươi phần trăm trong vòng ba năm qua do tác động trực tiếp từ xu hướng tự động hóa.

Tại đảo quốc sư tử Singapore, số liệu khảo sát của chính phủ đối với hơn hai nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong những tháng đầu năm cho thấy có hơn sáu phần trăm số công ty được hỏi báo cáo việc giảm quy mô nhân sự sau khi đưa công nghệ vào vận hành. Dù các báo cáo nhận định rằng các doanh nghiệp đang có xu hướng tái thiết kế công việc và tạo ra các vị trí mới liên quan đến công nghệ thay vì sa thải ngay lập tức, cơ quan chức năng vẫn cảnh báo người lao động bắt buộc phải nhanh chóng thích nghi với các yêu cầu mới.

Thực tế cho thấy tiêu chuẩn tuyển dụng đang ngày một nâng cao khi các nhà tuyển dụng tăng cường sử dụng công nghệ để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại có giá trị thấp, vốn là phần cốt lõi trong công việc của nhân sự tập sự trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc các vị trí thuần về xử lý dữ liệu sẽ ít đi và nhân sự mới vào nghề ngay từ đầu đã phải đóng góp nhiều hơn ở khía cạnh phân tích hay thương mại.

Các tổ chức tài chính toàn cầu có căn cứ vận hành lớn tại hai thành phố này như HSBC và Standard Chartered nằm trong số những đơn vị đầu tiên lên tiếng cảnh báo về sự thay đổi nhân sự quy mô lớn do công nghệ. Lãnh đạo cấp cao của HSBC kêu gọi nhân viên phải chủ động thích ứng với bối cảnh mới khi nhiều vị trí truyền thống sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc mới.

Trong khi đó, Standard Chartered công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn vị trí công việc trong vòng bốn năm tới, chủ yếu tập trung vào mảng hỗ trợ hậu cần. Làn sóng này cũng không hề giới hạn trong lĩnh vực tài chính khi các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta và Amazon cũng liên tục thực hiện các đợt sa thải nhân sự tại văn phòng khu vực đặt ở Singapore do những điều chỉnh về mặt chiến lược kinh doanh và cắt giảm các mảng dịch vụ không còn phù hợp.

Sự xuất hiện của các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng hành động tự chủ được dự báo sẽ càng đẩy nhanh tiến trình thay thế các công việc văn phòng như tư vấn viên, nhà phân tích tài chính hay nhân viên nghiên cứu thị trường. Dù vậy, giới quan sát vẫn giữ thái độ lạc quan rằng xu hướng này đồng thời sẽ tạo ra những công việc mới để người lao động có thể chuyển dịch sang nếu họ sở hữu kỹ năng sử dụng công nghệ thành thạo.

Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách trong việc trang bị kỹ năng mới cho lực lượng lao động hiện tại lẫn tương lai, chính phủ Singapore đã chủ động hợp tác sâu rộng với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới bao gồm OpenAI và Google để đầu tư hàng trăm triệu đô la nhằm nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự sẵn sàng cho kỷ nguyên mới. Tương tự, chính quyền Hong Kong cũng phân bổ ngân sách hàng triệu USD cho các chương trình đào tạo phổ cập công nghệ và thành lập ủy ban chuyên trách để giám sát tiến trình phát triển công nghiệp thông minh này.

Theo Nikkei Asia