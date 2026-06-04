Giá vàng SJC điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng miếng SJC sáng 4/6 niêm yết ở mức 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 4/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 3/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 153,3-156,3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 3/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 153,5 -156,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 3/6.

Giá vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/6 giao dịch ở mức 4.459 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.398 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 141,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (3/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch 04/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chịu áp lực đè nặng khi giá vàng thế giới giằng co căng thẳng quanh ngưỡng 4.450 USD/ounce, ghi nhận mức tổn thất gần 2% tính chung trong tuần này. Sức ép giảm giá bị kích hoạt bởi làn sóng tháo vốn của giới đầu tư trước kịch bản các ngân hàng trung ương lớn buộc phải tái khởi động chu kỳ tăng lãi suất nhằm đối phó với cú sốc lạm phát năng lượng cực đoan bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Mọi kỳ vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình vừa bị dập tắt hoàn toàn sau khi trục ngoại giao Mỹ - Iran chính thức sụp đổ bằng các đợt không kích trả đũa quân sự trực diện. Tình hình thực địa vùng Vịnh leo thang lên nấc thang nguy hiểm nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi đầu tháng 4, khi các cuộc giao tranh ác liệt đã kéo cả Bahrain và Kuwait rơi vào vòng xoáy lửa đạn do nằm trên đường lướt của tên lửa và máy bay không người lái.

Việc eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa gần như toàn diện trong một thời gian dài không chỉ làm đứt gãy mạch máu logistics quốc tế mà còn găm giá năng lượng ở mức cao kỷ lục, thẩm thấu sâu sắc vào cấu trúc giá cả toàn cầu và buộc các nhà hoạch định chính sách tiền tệ phải chuyển sang trạng thái diều hâu cực đoan.

Tại Mỹ, thông điệp cứng rắn phát ra từ các quan chức ngân hàng trung ương đang dội thêm gáo nước lạnh vào thị trường. Chủ tịch Fed Cleveland, bà Beth Hammack, lên tiếng cảnh báo Fed có thể bị buộc phải sớm kích hoạt các đợt tăng lãi suất bổ sung nếu áp lực lạm phát chi phí đẩy từ cuộc chiến năng lượng tiếp tục bứt tốc và có nguy cơ găm sâu vào nền kinh tế.

Phát biểu mang tính bước ngoặt này đã đảo ngược hoàn toàn tâm lý bắt đáy kỹ thuật, đẩy dòng tiền lớn trên sàn Kitco tháo chạy hàng loạt về thế thủ để nín thở chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) công bố vào tối ngày 5/6 nhằm tìm kiếm tọa độ chính xác cho lộ trình thắt chặt của Fed dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh.

Giá bitcoin tiếp đà giảm mạnh 5%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay, giá Bitcoin hứng chịu thêm một đợt giảm mạnh sau nỗ lực neo giữ vùng đệm bất thành, hiện giao dịch quanh ngưỡng 63.210 USD/BTC, bốc hơi tới 5% chỉ trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (73.134 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm 13,6%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục tích lũy ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi nỗi lo sợ về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ diều hâu kéo dài từ Fed. Hệ lụy từ cuộc chiến tiêu hao năng lượng đẩy giá dầu thô leo thang đã đập tan hoàn toàn kỳ vọng nới lỏng chính sách, buộc giới đầu tư phải chấp nhận thực tế khắc nghiệt rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ hoãn vô thời hạn lộ trình hạ lãi suất.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục ở mức 21,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (80.898 USD/BTC). Việc biên độ chu kỳ 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 293 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.266 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.