Đà Nẵng có Viện Nghiên cứu FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững

Sau khi thành lập, Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững được kỳ vọng trở thành đầu mối nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn chính sách và kết nối hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, FinTech, tài sản số, tài chính xanh, ESG và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng để nghiên cứu, đề xuất chính sách và hỗ trợ thử nghiệm sandbox tài chính.

Phát biểu tại lễ công bố, GS.TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế khẳng định đây là bước đi chiến lược, góp phần gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển thực tiễn của thành phố. Ông Hồ Kỳ Minh đánh giá cao việc thành lập Viện đúng thời điểm Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Đánh giá cao vai trò của Viện, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng việc thành lập Viện diễn ra đúng thời điểm thành phố đang đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và phát triển các ngành kinh tế số, tài chính xanh.

"Viện được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham mưu chính sách cho thành phố trong các lĩnh vực mới nổi", ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với Sở Tài chính TP Đà Nẵng, Hiệp hội Tài chính Paris Europlace và Tập đoàn Tether, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng.