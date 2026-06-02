Giá vàng SJC hôm nay điều chỉnh mạnh

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáng 2/6, giá vàng SJC tại các công ty như Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm 1/6, hiện mua vào khoảng 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra 157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giảm tương tự, giao dịch quanh 154,3-157,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới sáng 2/6 ở mức 4.472 USD/ounce, quy đổi khoảng hơn 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa vàng SJC và vàng quốc tế là 15,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng toàn cầu rơi xuống dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce do lo ngại địa chính trị tại Trung Đông, trong đó Iran đình chỉ liên lạc với Mỹ, phản ứng sau các cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Tổng thống Trump vẫn trấn an thị trường về khả năng đàm phán mở lại Eo biển Hormuz, nhưng xung đột gây áp lực lớn lên giá dầu, chi phí vận tải, đẩy lạm phát Mỹ tăng cao và khiến thị trường dự đoán Fed có thể tăng lãi suất trước 2027. Trong thị trường tiền mã hóa, Bitcoin sáng 2/6 giảm 4,1% còn khoảng 70.705 USD/BTC, mất 7,7% trong 7 ngày và 10,1% trong tháng qua, do lo ngại chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed. Khối lượng giao dịch 24h hơn 221 tỷ USD, vốn hóa 1.416 tỷ USD, chiếm gần 50% thị trường tiền mã hóa. Các đồng tiền lớn khác cũng giảm giá theo xu hướng chung. Ngoài ra, có tin về giá vàng SJC hôm nay đạt 159 triệu đồng/lượng, và các vụ lừa đảo liên quan đến bán vàng giá rẻ hơn niêm yết. Các tin tức này phản ánh diễn biến phức tạp của thị trường vàng và tiền mã hóa trong bối cảnh địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu. Cung cấp bởi

Sáng 2/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 1/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng 1/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 154,5 -157,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày 1/6.

Giá vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 2/6 giao dịch ở mức 4.472 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.398 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua (1/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục bốc hơi và chính thức rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.500 USD/ounce. Thị trường kim loại quý toàn cầu đang bị bóp nghẹt dưới áp lực cộng hưởng từ thế bế tắc ngoại giao toàn diện tại Trung Đông và bóng ma lạm phát tăng cao, đẩy kỳ vọng về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới lên mức đỉnh điểm.

Cục diện địa chính trị vùng Vịnh vừa bị giáng một đòn nặng nề khi truyền thông nhà nước Iran bất ngờ xác nhận Tehran đã chính thức đình chỉ mọi kênh liên lạc gián tiếp với Washington. Động thái cắt đứt ngoại giao này được xem là đòn trả đũa trực diện của Iran sau khi đồng minh thân cận của Mỹ là Israel tiến hành loạt chiến dịch không kích tổng lực vào các mục tiêu quân sự tại Lebanon.

Trái ngược với bầu không khí đóng băng từ phía Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng trấn an giới đầu tư khi khẳng định các nỗ lực tiếp xúc hậu trường vẫn đang được duy trì. Ông thậm chí còn gợi ý rằng một bản ghi nhớ chung nhằm khơi thông lại Eo biển Hormuz — huyết mạch logistics của bản đồ năng lượng toàn cầu — có thể đạt được sớm nhất vào tuần tới. Sự xung đột giữa những tuyên bố cứng rắn và các tín hiệu hoãn binh mong manh này đang đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái hỗn loạn.

Hệ lụy từ cuộc chiến tiêu hao kéo dài tại Trung Đông đã ăn sâu vào các cấu trúc vĩ mô khi đẩy giá dầu thô và chi phí vận tải biển tăng vọt. Cú sốc chi phí đẩy này đã khiến chỉ số lạm phát của Mỹ tăng tốc mạnh mẽ, trực tiếp buộc thị trường tài chính phải tái định giá toàn bộ rủi ro tiền tệ. Thay vì kỳ vọng vào một lộ trình hạ lãi suất như đầu năm, dòng tiền quốc tế hiện đang chuyển dịch sang đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kích hoạt ít nhất một đợt tăng lãi suất bổ sung trước khi bước sang năm 2027.

Toàn bộ các quỹ đầu cơ lớn hiện đang rút vốn về thế thủ, nín thở chờ đợi báo cáo việc làm tháng của Mỹ (Non-farm Payrolls) công bố vào cuối tuần này cũng như loạt bài phát biểu của các quan chức Fed để tìm kiếm hướng đi tiếp theo cho dòng vốn vĩ mô.

Giá bitcoin giảm mạnh 4,1%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (02/06), giá Bitcoin hứng chịu đợt điều chỉnh lớn sau nỗ lực neo giữ vùng đệm bất thành, hiện giao dịch quanh ngưỡng 70.705 USD/BTC, bốc hơi tới 4,1% chỉ trong 24 giờ qua. Cấu trúc giá của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới lập tức chuyển sang trạng thái hoảng loạn sau khi truyền thông nhà nước Iran bất ngờ xác nhận Tehran đã chính thức đình chỉ mọi kênh liên lạc gián tiếp với Washington để trả đũa loạt không kích của Israel vào Lebanon.

So với mức giá của 7 ngày trước (76.614 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 7,7%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục tích lũy ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi nỗi lo sợ về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới từ Fed.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 10,1% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.644 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt của các định chế tài chính xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô bủa vây.



Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 221 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.416 tỷ USD chiếm 49,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.