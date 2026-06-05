Trung Quốc siết chặt an ninh kỳ thi đại học trước làn sóng gian lận bằng AI

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tăng cường ứng dụng hệ thống camera AI để giám sát và loại bỏ các thiết bị gian lận công nghệ cao trong kỳ thi cao khảo tại quốc gia tỷ dân.

Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia đầy áp lực của Trung Quốc chuẩn bị bắt đầu trong bối cảnh các cơ quan quản lý đã sẵn sàng thắt chặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn triệt để vấn đề gian lận bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tự triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến để giám sát trường thi.

Năm nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đưa ra lời cảnh báo đặc biệt đối với các thí sinh về việc cấm sử dụng các loại kính thông minh, dòng thiết bị có khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại di động hoặc tự vận hành để hiển thị thông tin kỹ thuật số trước mắt người đeo. Trước khi tiến vào khu vực phòng thi, tất cả học sinh sử dụng kính đều bắt buộc phải trải qua quy trình kiểm tra chuyên sâu nghiêm ngặt nhằm xác định các thông số về kích thước, hình dáng cũng như các đặc tính kỹ thuật của gọng kính.

Một số địa phương cũng bắt đầu tăng cường hệ thống giám sát thông minh cải tiến nhằm phát hiện nhanh chóng các hành vi vi phạm quy chế. Các đơn vị quản lý giáo dục tại tỉnh Hồ Bắc cho biết họ sẽ sử dụng thuật toán thông minh để theo dõi toàn bộ các phòng thi theo thời gian thực, tự động gắn cờ cảnh báo đối với bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào như việc thì thầm, nhìn xung quanh, sao chép bài của người bên cạnh, làm bài trước hiệu lệnh hoặc cố tình viết tiếp sau khi hết giờ.

Hệ thống này sẽ ngay lập tức gửi tín hiệu cảnh báo đến các giám thị phòng máy để tiến hành xử phạt trực tiếp các trường hợp vi phạm. Khi hạ tầng giám sát quốc gia ngày càng phát triển, giới chức trách đã liên tục nâng cao tính công bằng cho kỳ thi học thuật quan trọng bậc nhất này, nơi hàng triệu học sinh phải cạnh tranh khốc liệt cho một suất học tại các trường đại học danh tiếng.

Tại các hội trường thi, thí sinh bắt buộc phải xác thực danh tính thông qua các thiết bị nhận diện khuôn mặt ở lối vào, sau đó đi qua hệ thống cổng an ninh thông minh, nơi có thể phát hiện điện thoại di động, đồng hồ điện tử và các loại vật dụng bị cấm khác. Ngay tại cửa phòng thi, các giám thị tiếp tục sử dụng thiết bị rà soát kim loại cầm tay để thực hiện các bước kiểm tra bổ sung nhằm ngăn chặn việc chụp ảnh đề bài gửi ra ngoài cho các đồng phạm hỗ trợ giải đề. Các hình thức xử phạt dành cho những đối tượng bị phát hiện là vô cùng nghiêm khắc khi người vi phạm có thể bị cấm tham gia kỳ thi trong nhiều năm.

Đồng thời, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về hiện tượng lan truyền các tài liệu dự đoán đề thi bằng công nghệ thông minh trên mạng xã hội ngay trước ngày thi. Nhiều đơn vị kinh doanh trực tuyến tuyên bố có thể dự đoán chính xác nội dung đề bằng cách đưa dữ liệu đề thi các năm trước vào mô hình thuật toán.

Cơ quan quản lý khẳng định việc kỳ vọng đạt điểm cao dựa vào các dự đoán này là hoàn toàn phi thực tế. Xu hướng thắt chặt kiểm soát diễn ra trong bối cảnh số lượng thí sinh đăng ký dự thi ghi nhận mức giảm năm thứ hai liên tiếp sau khi đạt đỉnh vào hai năm trước.

Theo Nikkei Asia