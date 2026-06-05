Phát Đạt chuẩn bị thoái vốn khỏi Serenity Phước Hải, có thể thu về 3.000 tỷ

Phát Đạt dự kiến chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity - chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Serenity Phước Hải. Thương vụ này có thể mang về cho doanh nghiệp khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity.

Theo nghị quyết được công bố, số cổ phần dự kiến chuyển nhượng tương đương 99,34% vốn điều lệ của Serenity. Giá chuyển nhượng được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá vốn đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Serenity sẽ không còn là công ty con của Phát Đạt.

Động thái thoái vốn được xem là một phần trong chiến lược tái cơ cấu danh mục dự án và nguồn lực tài chính của Phát Đạt nhằm tập trung cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dù giá trị thương vụ chưa được nêu rõ tại thời điểm công bố nghị quyết nhưng với quy mô của dự án thì có thể lên đến 3.000 tỷ đồng.

Serenity được thành lập vào tháng 3/2020, có trụ sở tại khu vực Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM). Tháng 10/2020, Phát Đạt chính thức gia nhập dự án thông qua thương vụ mua lại cổ phần từ Công ty TNHH Tài Tiến.

Thông qua pháp nhân này, Phát Đạt phát triển dự án khu thương mại dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp, được biết đến trên thị trường với tên thương mại Serenity Phước Hải.

Việc lên kế hoạch thoái vốn khỏi Serenity diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt liên tiếp có những động thái đáng chú ý nhằm mở rộng hợp tác và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án quy mô lớn.

Mới đây, ngày 26/5, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. đã chính thức ký kết MoU nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược tại dự án Thu Thiem Eco Smart City thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Động thái này được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng quỹ dự án và hợp tác với các đối tác quốc tế của Phát Đạt trong thời gian tới.

Sau đó 2 ngày, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Lotte Properties HCMC Co., Ltd. liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.