Startup Trung Quốc vượt Nvidia đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ nhân tạo dành cho robot

Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu bước ra khỏi thế giới kỹ thuật số để tiến vào đời sống thực tế, cuộc đua chế tạo "bộ não" điều khiển các thế hệ robot tiên tiến đã trở thành chiến trường mới nhất trong cuộc cạnh tranh công nghệ khốc liệt giữa Trung Quốc và Mỹ. Chỉ hai ngày sau khi gã khổng lồ vi mạch Mỹ Nvidia chính thức trình làng mô hình Cosmos 3 nhằm giúp các hệ thống máy móc vật lý có thể tư duy trước khi hành động, một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc đã lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu.

Đơn vị mang tên Spirit AI có trụ sở tại tỉnh Chiết Giang vừa công bố mô hình nền tảng dành cho trí tuệ nhân tạo thể hiện mang tên Spirit v1.6 của hãng đã xuất sắc trở thành đại diện đầu tiên của quốc gia này giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng quốc tế RoboArena.

Mô hình thế hệ mới của doanh nghiệp châu Á đạt số điểm ấn tượng trong bài kiểm tra tiêu chuẩn để vượt qua sản phẩm của tập đoàn công nghệ Mỹ vốn đang tạm chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp tổng thể. Xếp ngay sau các vị trí dẫn đầu này là một dự án nghiên cứu công nghệ khác cũng thuộc sở hữu của Nvidia vừa được đơn vị này giới thiệu ra thị trường vào đầu năm nay.

Hệ thống đánh giá hiệu năng RoboArena là công cụ chuyên dụng dùng để đo lường mức độ hiệu quả khi chuyển đổi các thuật toán điều khiển robot tổng quát thành các hành động thực tế ngoài đời thực, do tập đoàn chip Mỹ đồng phát triển cùng các học viện công nghệ danh tiếng hàng đầu thế giới như Đại học Stanford và Đại học California tại Berkeley.

Sự cạnh tranh gay gắt này làm nổi bật một sự dịch chuyển mang tính chiến lược quy mô lớn khi ngành chế tạo robot chính thức trở thành biên giới công nghệ tiếp theo của phân khúc trí tuệ nhân tạo. Xu hướng phát triển này càng được thể hiện rõ nét thông qua hàng loạt thỏa thuận hợp tác thương mại vừa được tập đoàn Nvidia công bố với các doanh nghiệp sản xuất phần cứng và các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chế tạo robot tại khu vực châu Á.

Việc một doanh nghiệp khởi nghiệp đạt vị trí cao trong bài kiểm tra năng lực thực chiến này chứng minh sự thu hẹp khoảng cách nhanh chóng về năng lực phát triển thuật toán lõi giữa các trung tâm nghiên cứu mới của Trung Quốc với các tập đoàn công nghệ lâu đời tại Mỹ, mở ra chương mới cho kỷ nguyên tự động hóa toàn cầu.

Theo SCMP