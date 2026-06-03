Giá vàng SJC hôm nay giảm còn 157 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 3/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 2/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 2/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 154 -157 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 2/6.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/6 giao dịch ở mức 4.478 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.398 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (2/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục bị ghìm chặt dưới ngưỡng tâm lý 4.500 USD/ounce. Sức ép đè nặng lên thị trường kim loại quý toàn cầu gia tăng mạnh mẽ sau khi loạt số liệu kinh tế cực đoan từ Mỹ được công bố, trực tiếp củng cố kịch bản Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ kéo dài kỷ nguyên lãi suất cao kỷ lục.

Báo cáo Cơ hội Việc làm và Tỷ lệ Quay vòng Lao động (JOLTS) được Bộ Lao động Mỹ công bố đêm qua bất ngờ cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 4 đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, đồng thời tỷ lệ sa thải ghi nhận xu hướng sụt giảm mạnh. Sự bứt tốc ngoài dự báo này phản ánh một thị trường lao động nội tại vô cùng kiên cường và có dấu hiệu quá nhiệt, đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bật tăng dứt khoát.

Trước những tín hiệu vĩ mô bất lợi này, dòng tiền quốc tế đang đồng loạt chuyển dịch về thế thủ, đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) vào cuối tuần này.

Song song với gọng kìm tiền tệ, thế bế tắc quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác giữ giá dầu thô neo cao ở vùng nguy hiểm, làm trầm trọng thêm nỗi lo ngại về một cú sốc lạm phát chi phí đẩy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xác nhận các cuộc thảo luận kín vẫn đang được triển khai tích cực. Đồng thời, các nguồn tin tình báo quốc tế tiết lộ giới chức Tehran hiện đang rà soát một "văn bản thỏa thuận cuối cùng" để chuẩn bị đệ trình lên phía Washington, mở ra cơ hội giải cứu lệnh ngừng bắn 60 ngày ngay trước thềm đổ vỡ.

Giá bitcoin giảm mạnh 5,8%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (03/06), giá Bitcoin hứng chịu một đợt lao dốc kinh hoàng sau nỗ lực neo giữ vùng đệm bất thành, hiện giao dịch quanh ngưỡng 66.593 USD/BTC, bốc hơi tới 5,8% chỉ trong 24 giờ qua. Đà lao dốc xuất hiện sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu Cơ hội Việc làm (JOLTS) tháng 4 bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua, phá vỡ mọi dự báo tiền tệ trước đó.

So với mức giá của 7 ngày trước (75.565 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 11,9%. Xung lực bẻ gãy hoàn toàn trục tích lũy ngắn hạn của tuần chủ yếu do thị trường bị kìm kẹp bởi nỗi lo sợ về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ kéo dài.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm ở mức 15,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (78.776 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật diễn ra vô cùng khốc liệt của các định chế tài chính xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô bủa vây.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 286 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.416 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.