Con gái Elon Musk "phản ứng lạ" khi được hỏi về cha

Vivian Wilson bất ngờ rời khỏi một cuộc phỏng vấn tại Tây Ban Nha khi bị hỏi về Elon Musk. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý vào mối quan hệ căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai cha con.

Mối quan hệ căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và cô con gái chuyển giới Vivian Jenna Wilson một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau một khoảnh khắc gây xôn xao trên thảm đỏ tại Tây Ban Nha.

Tại một sự kiện của Desigual Vintage ở đảo Ibiza hôm 2/6, Vivian Wilson đang trả lời phỏng vấn truyền thông thì cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển hướng sang cha cô – người giàu nhất thế giới và là Giám đốc điều hành Tesla, SpaceX.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một phóng viên đã hỏi Wilson: “Cha cô là tuyệt nhất, đúng không?”

Cô gái 22 tuổi tỏ ra bất ngờ và đáp lại: “Cha tôi gì cơ? Xin lỗi?”

Khi phóng viên lặp lại câu hỏi: “Tuyệt nhất, cha cô ấy”, Wilson chỉ trả lời ngắn gọn: “Được thôi”, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn và rời đi ngay lập tức.

Đoạn tương tác ngắn ngủi này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó phản ánh sự rạn nứt kéo dài nhiều năm giữa Wilson và người cha nổi tiếng.

Vivian Wilson công khai là người chuyển giới từ năm 2020. Hai năm sau, cô hoàn tất thủ tục pháp lý để thay đổi giới tính và đổi tên. Trong hồ sơ gửi tòa án California năm 2022, Wilson tuyên bố cô không còn muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Elon Musk.

“Tôi không còn mong muốn có quan hệ với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào,” cô viết trong đơn xin đổi tên khi đó.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai cha con liên tục trở thành đề tài tranh cãi công khai.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2023 với nhà viết tiểu sử Walter Isaacson, ông Elon Musk cho rằng con gái mình đã trở thành một người khác hoàn toàn và đổ lỗi một phần cho môi trường học tập tại ngôi trường tư thục mà cô từng theo học ở Santa Monica, bang California.

Sau đó, nhà sáng lập SpaceX tiếp tục gây tranh cãi khi nói ông đã bị “đánh lừa” để ký các giấy tờ liên quan đến quá trình chuyển giới của con.

Trong cuộc trò chuyện với nhà tâm lý học người Canada Jordan Peterson năm 2024, Musk nói: “Tôi thực chất đã mất con trai mình.”

Ông tiếp tục sử dụng tên khai sinh trước đây của Wilson và nói: “Người ta gọi đó là ‘deadnaming’ (gọi người chuyển giới bằng tên khai sinh của họ) vì một lý do. Lý do họ gọi như vậy là vì con trai bạn đã chết. Con trai tôi, Xavier, đã chết, bị giết bởi ‘virus tư tưởng thức tỉnh’.”

Những phát biểu này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Wilson. Trả lời NBC News, cô cáo buộc cha mình hầu như vắng mặt trong tuổi thơ của mình.

“Ông ấy không biết tôi đã như thế nào khi còn nhỏ, đơn giản vì ông ấy không ở đó,” Wilson nói. “Và trong khoảng thời gian ít ỏi mà ông ấy có mặt, tôi liên tục bị chỉ trích và gây áp lực vì sự nữ tính cũng như bản dạng giới của mình.”

Wilson cũng mô tả Musk là người “thiếu quan tâm” và “ái kỷ”, đồng thời khẳng định cô không có mong muốn hàn gắn quan hệ với cha.

“Tôi muốn nói thật rõ ràng rằng chính tôi đã từ mặt ông ấy, chứ không phải ngược lại,” cô viết trên nền tảng Threads của Mark Zuckerberg sau đó.

Những tháng gần đây, Wilson ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông với tư cách người mẫu và nhà hoạt động xã hội, thay vì chỉ được biết đến là con gái của Elon Musk.

Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan hồi tháng 4, cô chia sẻ về cảm giác lớn lên trong gia đình của một trong những người giàu có và nổi tiếng nhất thế giới.

“Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ, rất cô lập,” Wilson nói.

Cô kể rằng từ khi còn rất nhỏ đã cảm thấy khó chấp nhận cảnh người vô gia cư trên đường phố.

“Tôi nhớ khi còn bé, nhìn thấy cảnh vô gia cư và cảm thấy đau quặn trong lòng,” cô nói. “Mọi người thường nói tôi chỉ là một đứa trẻ quá nhạy cảm và hay làm quá. Nhưng không, tôi nghĩ mình có lý do để phản ứng như vậy.”

Vivian Wilson là một trong những người con lớn tuổi nhất của Elon Musk. Cô và người anh em sinh đôi Griffin Musk chào đời tại California năm 2004, trong thời kỳ ông Musk còn kết hôn với nhà văn Justine Wilson.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Elon Musk đã có tổng cộng 14 người con với nhiều bạn đời khác nhau, bao gồm Justine Wilson, nữ ca sĩ Grimes, giám đốc điều hành Neuralink Shivon Zilis và nhà sáng tạo nội dung Ashley St. Clair.

Dù cả hai liên tục đưa ra những phát biểu công khai về nhau trong những năm gần đây, những diễn biến mới nhất cho thấy khoảng cách giữa Vivian Wilson và người cha tỷ phú dường như vẫn chưa có dấu hiệu được thu hẹp.

Theo NYP