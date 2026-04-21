Giá vàng SJC hôm nay tăng nhẹ, giao dịch ở mức 171,5 triệu đồng/lượng

Sáng 21/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (20/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với sáng 20/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 20/4.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/4 giao dịch ở mức 4.812 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 152,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (20/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã tìm lại điểm cân bằng trên ngưỡng 4.800 USD/ounce. Thị trường kim loại quý hiện đang chuyển sang trạng thái "nín thở" chờ đợi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan, diễn ra ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn hai tuần chính thức hết hiệu lực.

Bước ngoặt ngoại giao được ghi nhận khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad. Đáng chú ý, phía Iran cũng được cho là đang chuẩn bị cử đại diện tham gia, đảo ngược hoàn toàn những tuyên bố cứng rắn trước đó về việc từ chối đối thoại thêm. Sự thay đổi thái độ này đã nhen nhóm hy vọng mong manh về một lối thoát chính trị, giúp giá vàng ổn định trở lại sau khi để mất mốc hỗ trợ quan trọng.

Tuy nhiên, bầu không khí đàm phán vẫn bị bao phủ bởi sự quyết liệt từ Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông "ít có khả năng" gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại nếu không đạt được bất kỳ thỏa thuận thực chất nào trước thời hạn chót. Đồng thời, ông nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi một thỏa thuận an ninh toàn diện được xác lập.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông đã gây ra một cú sốc cung ứng năng lượng lịch sử, trực tiếp đẩy rủi ro lạm phát lên cao và củng cố kịch bản các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc tăng lãi suất – yếu tố gây áp lực trực tiếp lên giá vàng. Tính từ thời điểm cuộc chiến với Iran bùng nổ, giá kim loại quý hiện vẫn thấp hơn khoảng 8% so với vùng đỉnh.

Giá Bitcoin tăng 1,7%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (21/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 75.915 USD/BTC, phục hồi 1,7% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đón nhận những tín hiệu ngoại giao tích cực từ Pakistan. Việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu phái đoàn đàm phán và sự xác nhận tham gia bất ngờ từ phía Iran đã làm dịu đi tâm lý hoảng loạn sau vụ nổ súng tại vịnh Oman hôm qua. Dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các tài sản số khi giới đầu cơ kỳ vọng vào một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn vĩnh viễn giúp mở cửa lại eo biển Hormuz – nút thắt đang bóp nghẹt nguồn cung năng lượng toàn cầu.

So với mức giá của 7 ngày trước (74.353 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 2,1%. Dù biên độ tăng tuần đã bị thu hẹp đáng kể sau các biến cố quân sự, Bitcoin vẫn chứng minh được bản lĩnh của một "vàng kỹ thuật" khi không để mất nền giá quan trọng 75.000 USD. Sự thay đổi thái độ từ Tehran – chuyển từ từ chối đối thoại sang chuẩn bị cử đại diện – đã gỡ bỏ áp lực "bán tháo bằng mọi giá" của các quỹ đầu tư tổ chức, đồng thời thắp lại hy vọng về một kịch bản Fed sẽ nới lỏng chính sách nếu lạm phát năng lượng được kiểm soát thông qua con đường ngoại giao.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá lên tới 11,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.214 USD/BTC). Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư về việc không gia hạn ngừng bắn nếu đàm phán bế tắc.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 188 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.519 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.