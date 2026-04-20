Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt điều chỉnh

Sáng 20/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (18/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với sáng 18/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 18/4.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/4 giao dịch ở mức 4.811 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.358 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 152,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 600 nghìn đồng/lượng so với tuần trước (18/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng hiện đang chịu áp lực nặng nề khi các hành động quân sự mới tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thô bùng nổ, làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát phi mã và kịch bản các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt lãi suất.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Hải quân Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại vịnh Oman. Phía Mỹ cho biết con tàu này đã phớt lờ các cảnh báo dừng lại khi đang rời eo biển Hormuz. Đáp trả ngay lập tức, Tehran đã nhắm mục tiêu vào các tàu vận tải khác và tái khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối đối với eo biển này. Phía Iran lập luận rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu liên quan đến Iran là hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được.

Bất chấp bóng đen xung đột, ông Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng về một thỏa thuận trước thềm vòng đàm phán mới tại Pakistan. Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra hoài nghi và cho rằng triển vọng đạt được đồng thuận là rất mong manh. Cuộc xung đột kéo dài đã gây ra một cú sốc cung ứng năng lượng lịch sử, trực tiếp đẩy rủi ro lạm phát lên cao và buộc thị trường phải đặt cược vào các đợt tăng lãi suất mạnh tay hơn – yếu tố vốn luôn gây bất lợi cho giá vàng. Tính từ thời điểm chiến sự bùng nổ, giá kim loại quý hiện vẫn thấp hơn gần 10% so với vùng đỉnh.

Giá Bitcoin giảm 1,3%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (20/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 74.654 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,3% trong 24 giờ qua. Đà lao dốc này diễn ra ngay sau vụ đụng độ vũ trang tại vịnh Oman, khi Hải quân Mỹ nổ súng bắt giữ một tàu hàng Iran, khiến thỏa thuận tại eo biển Hormuz chính thức sụp đổ.

Việc tuyến hàng hải này bị đóng cửa trở lại cùng các tuyên bố trả đũa từ Tehran đã dập tắt hy vọng về một giai đoạn hạ nhiệt địa chính trị. Tâm lý lo ngại rủi ro (risk-off) đang quay trở lại, khiến dòng vốn đầu cơ nhanh chóng rút khỏi Bitcoin để chờ đợi kết quả từ vòng đàm phán đầy bất ổn tại Pakistan.

So với mức giá của 7 ngày trước (71.066 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn duy trì được mức tăng trưởng thực tế 5,1%. Dù biên độ tăng tuần đã bị thu hẹp đáng kể sau sự cố tại vùng Vịnh, Bitcoin vẫn cho thấy sức chống chịu nhất định so với thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm đã bị lung lay dữ dội. Giá dầu thô bùng nổ trở lại sau vụ nổ súng đang làm dấy lên bóng ma lạm phát năng lượng, buộc các quỹ đầu tư tổ chức phải thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn vào các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá 5,7% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.635 USD/BTC). Mặc dù vẫn giữ được sắc xanh trên biểu đồ tháng, nhưng Bitcoin đang đánh mất đà hưng phấn của tuần trước và rơi vào trạng thái tích lũy nền giá mới.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 175 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.494 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.