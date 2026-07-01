Giá vàng SJC hôm nay tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 1/7 niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 30/6.

Sáng 1/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI và PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 30/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng 30/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144-147 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143-147 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 30/6.

Giá vàng thế giới tăng hơn 500 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/7 giao dịch ở mức 4.034,5 USD/ounce, tăng 18,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 26.466 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 128,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tháng 7 tiếp tục dao động quanh vùng trên 4.000 USD/ounce trong bối cảnh thị trường theo dõi sát triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Áp lực đối với kim loại quý vẫn đến từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn vẫn được hỗ trợ bởi các rủi ro địa chính trị và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ.

Ở một diễn biến khác, thị trường tiếp tục chờ đợi các tín hiệu mới từ báo cáo việc làm, chỉ số sản xuất và các phát biểu của quan chức Fed để đánh giá rõ hơn lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Đây sẽ là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến xu hướng giá vàng thế giới, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng trong nước.

Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước có thể tiếp tục biến động theo giá thế giới, tỷ giá USD/VND và cung - cầu nội địa. Với mức chênh lệch mua - bán còn ở mức cao, người dân và nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch ngắn hạn, đặc biệt trong các phiên giá biến động mạnh.