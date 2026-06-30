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Nóng: Chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 1/7

Hoàng Dung
Hoàng Dung

Bộ Tài chính khẳng định từ ngày 1/7 chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

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Trước thông tin từ ngày 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng, Bộ Tài chín cho biết cách hiểu này là chưa chính xác.

Theo cơ quan này, Luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Tuy nhiên, Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Liên quan việc bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ về đăng tải bản giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về dự án Nghị định và đã có tờ trình Chính phủ số 295/TTr-BTC ngày 19/5/2026.

Bên cạnh đó, Bộ đã có công văn số 8454/BTC-CST ngày 19/6/2026 báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định mà cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng, trong đó có thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng). Quy định này cần phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng vàng, cả trên sàn giao dịch (nếu có) đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật mới liên quan, lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

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