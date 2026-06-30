Giá vàng SJC hôm nay giảm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 30/6 niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Sáng 30/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 29/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 142,9-145,9 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng 29/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với ngày 29/6.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/6 giao dịch ở mức 3.954 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.456 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 126,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 30/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu phải gánh chịu làn sóng giải chấp dữ dội, đẩy giá vàng thế giới đứt gãy hoàn toàn khỏi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật để rơi sâu xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Sàn Kitco chìm trong sắc đỏ khi mặt hàng này chạm mức thấp nhất trong vòng gần 8 tháng qua, chính thức xác lập chuỗi giảm giá kéo dài 4 tháng liên tiếp — pha lao dốc dài nhất kể từ đầu năm. Áp lực xả hàng mang tính chu kỳ này bùng nổ do tác động cộng hưởng từ lộ trình thắt chặt chi phí vốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những diễn biến địa chính trị đầy bất ổn tại Trung Đông. Tính chung trong cả tháng 6, giá vàng đã bốc hơi hơn 12% và ghi nhận mức sụt giảm tổng cộng khoảng 15% trong quý II/2026, đánh dấu một trong những giai đoạn "khủng hoảng hiệu suất" nặng nề nhất của tài sản trú ẩn truyền thống.

Xung lực giảm được thúc đẩy khi các định chế tài chính Phố Wall tiếp tục định giá kịch bản Fed sẽ kích hoạt tổng cộng 3 đợt tăng lãi suất trong năm nay để kiềm tỏa áp lực lạm phát vĩ mô, với phát súng mở màn dự kiến diễn ra ngay tại kỳ họp tháng 9 tới. Giới đầu cơ toàn cầu hiện đang tạm thời rút tiền mặt về trạng thái phòng thủ thụ động, nín thở chờ đợi Báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ để tìm kiếm các bằng chứng định lượng chính xác hơn về sức chịu đựng của thị trường lao động dưới kỷ nguyên tiền tệ khắc nghiệt của tân Chủ tịch Kevin Warsh.

Ở một diễn biến song song, mọi sự chú ý của giới tài phiệt đang dồn về Doha (Qatar), nơi các phái đoàn ngoại giao của Mỹ và Iran chuẩn bị tái khởi động vòng đàm phán hòa bình cấp cao ngay trong ngày hôm nay. Dù vậy, triển vọng thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài vẫn còn bỏ ngỏ khi các bên vấp phải một rào cản lớn: Chính quyền Tehran vừa tái khẳng định lập trường sẽ kiên quyết nắm quyền kiểm soát và giám sát an ninh toàn diện đối với lưu lượng tàu bè qua huyết mạch Eo biển chiến lược Hormuz, ngay cả khi Vương quốc Oman quyết định rút lui và không tham gia vào thỏa thuận giám sát chung. Việc bất đồng về quyền kiểm soát tuyến hàng hải năng lượng quan trọng chưa được tháo gỡ đang khiến thị trường vào một thế trận giằng co nghẹt thở trước giờ đàm phán.

Bitcoin giao dịch quanh mốc 59.700 USD

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch ngày 30/06/2026, giá Bitcoin đang dịch chuyển trong biên độ hẹp nhằm kiểm định lại lực cầu bắt đáy, hiện giao dịch quanh ngưỡng 59.709 USD/BTC, ghi nhận mức hồi phục nhẹ 0,1% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (63.987 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất hành tinh ghi nhận hiệu suất sụt giảm 6,7%. Áp lực trượt dài trong chu kỳ tuần qua chủ yếu đến từ làn sóng rút vốn ròng (outflow) liên tục từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Giới định chế tài chính tại Phố Wall buộc phải liên tục tháo đòn bẩy kỹ thuật để thích ứng với kịch bản Fed sẵn sàng kích hoạt tổng cộng 3 đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm dưới thời tân Chủ tịch Kevin Warsh, bắt đầu bằng phát súng mở màn vào tháng 9 tới.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin gánh chịu mức tổn thất lên tới 19,4% so với mức giá khớp lệnh một tháng trước (74.032 USD/BTC). Việc biểu đồ hiệu suất chu kỳ 30 ngày chính thức khép lại tháng 6 với sắc đỏ tiệm cận mốc 20% là minh chứng rõ nét cho thấy một cuộc "thay máu" danh mục toàn diện của dòng vốn toàn cầu.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 135 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.197 tỷ USD chiếm 49,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.