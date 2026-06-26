Apple tăng giá hàng loạt thiết bị tại Việt Nam

Apple vừa nâng giá bán iPad, MacBook, Mac mini, Mac Studio và một số sản phẩm nhà thông minh.

Ghi nhận trên trang Apple Store Việt Nam, mẫu laptop mới ra mắt MacBook Neo tăng từ 16,5 triệu đồng lên 19,5 triệu đồng. MacBook Air M5 tăng mạnh hơn, từ 30 triệu đồng lên 36 triệu đồng.

MacBook Pro M5 bản tiêu chuẩn cũng được điều chỉnh từ 45 triệu đồng lên 55 triệu đồng.

Ở nhóm máy tính bảng, iPad Air M4 có giá khởi điểm 21 triệu đồng, cao hơn 4,4 triệu đồng so với trước. iPad Pro M5 tăng từ 30 triệu đồng lên 35,6 triệu đồng. Đây đều là những sản phẩm có sức mua tốt, đặc biệt trong nhóm người dùng học tập, làm việc di động và sáng tạo nội dung.

Sau đợt điều chỉnh, MacBook Pro M5 tại Việt Nam tăng giá từ 45 triệu đồng lên 55 triệu đồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Apple TV cũng tăng giá tại Việt Nam lên mức từ 6 triệu đồng, cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với trước. Một số dòng máy tính để bàn như Mac mini và Mac Studio cũng chịu tác động, nhất là các cấu hình có RAM và bộ nhớ lưu trữ lớn.

Sáng 26/6, một số hệ thống bán lẻ trong nước như Minh Tuấn Mobile và CellphoneS đã bắt đầu điều chỉnh theo bảng giá mới của Apple. Trong khi đó, Viettel Store vẫn niêm yết một số sản phẩm ở mức giá cũ.

Đợt tăng giá của Apple không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Tại thị trường Mỹ, MacBook Air M5 tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD. MacBook Pro M5 bản cơ bản tăng từ 1.699 USD lên 1.999 USD, còn MacBook Neo tăng từ 599 USD lên 699 USD.

Dòng iPad cũng tăng rõ rệt. iPad Air tăng lên 749 USD, cao hơn 150 USD so với trước. iPad Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, tăng 200 USD. HomePod, HomePod mini và Apple TV cũng nằm trong danh sách điều chỉnh, với mức tăng từ vài chục đến 70 USD.

iPhone hiện là nhóm sản phẩm hiếm hoi chưa bị điều chỉnh giá trong đợt này. Tuy nhiên, khi Apple đã tăng giá trên diện rộng với MacBook, iPad, Apple TV và một số thiết bị khác, áp lực chi phí linh kiện rõ ràng đã đủ lớn để tác động đến chính sách giá của hãng.

Từng gây chú ý với giá khởi điểm 16,5 triệu đồng, MacBook Neo không còn giữ lợi thế "giá mềm" sau đợt điều chỉnh mới. Ảnh: Notebookcheck.

Theo Reuters, Apple tăng giá do chi phí chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ tăng mạnh, trong bối cảnh nhu cầu linh kiện cho các trung tâm dữ liệu AI leo thang.

Trước đó, giá DRAM đã tăng tới 98% trong quý I/2026 và được dự báo tiếp tục tăng thêm 58-63% trong quý hiện tại. Khi nguồn cung bị ưu tiên cho các đơn hàng phục vụ AI, nhiều hãng điện tử tiêu dùng buộc phải chuyển phần chi phí tăng thêm sang người mua.