Giá vàng SJC hôm nay giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 10/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với phiên chiều 8/8, giá vàng miếng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên chiều 8/8.

DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng. So với chiều 8/8, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Đáng chú ý, giá bán vàng nhẫn tại DOJI hiện ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.

Giá vàng thế giới tăng 28 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 10/8 giao dịch ở mức khoảng 4.323 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với sáng 8/8 (4.295 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.400 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,6 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 900.000 đồng/lượng so với sáng 8/8.

Giá vàng thế giới sáng 10/8 tiếp tục giữ trên vùng 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.077 USD/ounce, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 246 USD/ounce, tương đương tăng khoảng 6%.

Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 341 USD/ounce, tương đương 8,53%, cho thấy xu hướng ngắn hạn đã cải thiện rõ so với giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Đà tăng của vàng trong tuần trước được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng, làm giảm bớt lo ngại Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Reuters ghi nhận giá vàng giao ngay cuối tuần trước đã có thời điểm tăng hơn 2%, hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1; lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng vì kim loại quý không tạo ra lợi suất.

Trong ngắn hạn, việc giá vàng vượt vùng 4.300 USD/ounce cho thấy lực mua vẫn duy trì, dù phiên sáng nay đã xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ. Nhà đầu tư cần lưu ý khả năng rung lắc sau nhịp tăng nhanh, nhất là khi thị trường tiếp tục chờ thêm tín hiệu mới về lạm phát, việc làm và chính sách lãi suất của Fed.