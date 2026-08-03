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Giá vàng phục hồi trong phiên đầu tuần

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 3/8 tăng trở lại so với phiên gần nhất, khi lực mua xuất hiện sau nhịp điều chỉnh cuối tuần trước.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 3/8 giao dịch ở mức khoảng 4.059 USD/ounce, tăng khoảng 16 USD/ounce so với phiên sáng 1/8. Sau nhịp giảm vào cuối tuần trước, giá vàng đã phục hồi nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 16 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng hơn 500.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

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Giá vàng thế giới sáng 3/8 phục hồi trong phiên đầu tuần. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, giá vàng hiện vẫn ở quanh vùng thấp hơn sau những phiên biến động mạnh cuối tháng 7. Tính trong vòng 30 ngày, giá kim loại quý giảm khoảng 107 USD/ounce, tương đương 2,58%, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Đà phục hồi đầu tuần có thể đến từ lực mua bắt đáy sau nhịp giảm trước đó. Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu tác động từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng tiếp tục biến động khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ. Những tín hiệu mới về lạm phát và thị trường lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất, qua đó chi phối hướng đi của giá vàng.

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