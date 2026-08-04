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Giá vàng hôm nay 4/8 quay đầu giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 4/8 giảm trở lại so với phiên gần nhất, khi áp lực điều chỉnh xuất hiện sau nhịp phục hồi trước đó.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 4/8 giao dịch ở mức khoảng 4.056 USD/ounce, giảm khoảng 20,86 USD/ounce so với phiên 3/8. Sau nhịp tăng trước đó, giá vàng đã quay đầu điều chỉnh khi bước vào phiên giao dịch mới.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng. Với mức giảm gần 21 USD/ounce, giá vàng quy đổi giảm khoảng 670.000 đồng/lượng so với hôm qua.

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Giá vàng thế giới sáng 4/8 quay đầu giảm về quanh 4.056 USD/ounce sau nhịp phục hồi trước đó. Ảnh: London Gold Centre.

So với tuần trước, khi giá vàng neo ở vùng 4.077 USD/ounce, giá vàng hiện thấp hơn 21 USD/ounce. Tính trong vòng 30 ngày, giá kim loại quý giảm khoảng 81 USD/ounce, tương đương 1,96%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu dù giá vàng vẫn duy trì quanh vùng trên 4.000 USD/ounce.

Đà giảm trong phiên sáng nay có thể đến từ hoạt động chốt lời ngắn hạn sau nhịp phục hồi trước đó. Bên cạnh đó, giá vàng vẫn chịu tác động từ diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng có thể tiếp tục dao động mạnh do nhà đầu tư thận trọng trước các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố. Người mua vàng nên hạn chế giao dịch theo biến động trong phiên và theo dõi thêm xu hướng tỷ giá, lãi suất cũng như chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trước khi ra quyết định.

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