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Giá vàng hôm nay 31/7 tiếp tục tăng 700.000 đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 31/7 tiếp tục tăng, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce sau 2 phiên phục hồi liên tiếp.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 31/7 giao dịch ở mức 4.094 USD/ounce, tăng khoảng 22 USD/ounce so với sáng 30/7, khi kim loại quý được ghi nhận ở mức 4.072 USD/ounce. Đây là phiên tăng thứ 2 liên tiếp, đưa giá vàng tiến sát mốc 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,7 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 22 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 700.000 đồng/lượng so với sáng 30/7.

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Giá vàng thế giới sáng 31/7 tiến sát mốc 4.100 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.050 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 44 USD/ounce. Tuy nhiên, tính trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm khoảng 72 USD/ounce, tương đương 1,76%, cho thấy thị trường vẫn đang điều chỉnh nếu xét trong khung thời gian một tháng.

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy sau các phiên điều chỉnh cũng góp phần nâng giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh vùng 4.100 USD/ounce khi thị trường chờ thêm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Diễn biến của đồng USD và kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối xu hướng của kim loại quý.

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