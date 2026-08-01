Giá vàng hôm nay 1/8 quay đầu giảm

Giá vàng thế giới sáng 1/8 quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó, trong bối cảnh đồng USD phục hồi và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất của Fed. Giá vàng SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng

Sáng 1/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt được niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 31/7, giá vàng miếng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 138,7-142,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,7 triệu đồng/lượng so với SJC và 1,7 triệu đồng/lượng so với DOJI.

Sau chuỗi phiên biến động mạnh, giá vàng trong nước đang điều chỉnh theo đà suy yếu của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, khoảng cách mua - bán vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, phản ánh tâm lý thận trọng trước những biến động khó lường của giá vàng thế giới và giúp hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất định.

Vàng thế giới giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 1/8 giao dịch ở mức 4.043 USD/ounce, giảm khoảng 51 USD/ounce so với sáng 31/7, khi kim loại quý được ghi nhận ở mức 4.094 USD/ounce. Sau 2 phiên tăng trước đó, giá vàng đã quay đầu giảm về sát mốc 4.040 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD của Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới sáng 1/8 giảm về khoảng 4.043 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.074 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 30 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày, giá vàng cũng giảm khoảng 11 USD/ounce, tương đương 0,28%.

Theo Reuters, giá vàng giảm khi đồng USD phục hồi từ vùng thấp, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất sau các số liệu lạm phát Mỹ. Dù giảm trong phiên cuối tháng, vàng vẫn ghi nhận tháng tăng đầu tiên sau 4 tháng liên tiếp đi xuống.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới nhận định thị trường đã ổn định hơn trong tháng 7 sau đợt giảm mạnh vào tháng 6. Tuy nhiên, giá vàng vẫn nhạy cảm với biến động tâm lý đầu tư, chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị, trong khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ dài hạn.