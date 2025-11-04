Giá vàng SJC duy trì ngưỡng hơn 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146.200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.200.000 đồng/lượng, tăng nhẹ so với hôm 3/11.

Sáng 4/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.200.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm 3/11.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 143.400.000 – 145.900.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên 3/11.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 145.000.000 – 148.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 146.500.000 – 149.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 3/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/11 giao dịch ở mức 3.988 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.347 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục 4.382 USD hồi tháng 10. Hiện tại, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu bảng lương tư nhân quan trọng của Mỹ sắp công bố, tìm kiếm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tuần trước, Fed đã thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi, nhưng Chủ tịch Jerome Powell phát tín hiệu đây có thể là đợt cắt giảm cuối cùng của năm do dữ liệu kinh tế bị hạn chế trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa. Sau tuyên bố này, giới giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng về một động thái khác vào tháng 12, khiến tỷ lệ cắt giảm lãi suất giảm xuống chỉ còn khoảng 70%.

Cùng lúc đó, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng cũng giảm bớt sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh đình chiến thuế quan, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu và hạ thấp các rào cản thương mại. Thêm vào áp lực giảm giá, quyết định của Trung Quốc về việc xóa bỏ ưu đãi thuế lâu đời đối với việc bán vàng có thể làm tăng giá bán trong nước và tiềm ẩn nguy cơ làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng tại một trong những thị trường vàng thỏi lớn nhất thế giới.

Giá Bitcoin giảm 2,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 107.142 USD/BTC, giảm 2,4% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.136 tỷ USD chiếm 57,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.