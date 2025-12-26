Ông Zelensky: "Nhiều" quyết định lớn có thể được chốt trước năm mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ sớm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Washington thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/12 cho biết ông dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng “rất nhiều vấn đề có thể được quyết định trước thềm năm mới”, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Ông Zelensky nhiều lần khẳng định rằng các vấn đề nhạy cảm, bao gồm khả năng thỏa hiệp về lãnh thổ, cần được thảo luận ở cấp nguyên thủ quốc gia, và Kiev đang tìm kiếm một cuộc gặp trực tiếp với ông Trump.

“Chúng tôi đã thống nhất về một cuộc gặp ở cấp cao nhất – với Tổng thống Trump – trong tương lai gần. Rất nhiều điều có thể được quyết định trước năm mới”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau vòng đàm phán mới nhất giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ.

Trước đó, trong hôm thứ Năm, ông Zelensky đã có các cuộc trao đổi với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ.

Theo Tổng thống Ukraine, một số văn kiện – nằm trong khuôn khổ rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột và bảo đảm công cuộc tái thiết Ukraine – hiện đã “gần như hoàn tất”, trong khi những tài liệu khác đã “được chuẩn bị đầy đủ”.

Đầu tuần này, ông Zelensky công bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, mà ông mô tả là khuôn khổ chính để chấm dứt cuộc chiến.

Mặc dù kế hoạch này nêu rõ việc Ukraine cần nhận được các bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục gây hấn trong tương lai, song không có sự thỏa hiệp nào giữa Ukraine và Mỹ liên quan đến vấn đề lãnh thổ – hiện Moscow đang yêu cầu Kiev phải nhượng lại.

Quyền kiểm soát đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang bị chiếm đóng cũng vẫn là một vấn đề cần tiếp tục được thảo luận thêm.

Theo Reuters