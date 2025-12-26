Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định vai trò “đầu não” hoạch định chính sách

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, tạo nền tảng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV và phát triển năm 2026 - 2030.

Ngày 26/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đạt được trong năm đầu tiên hoạt động theo mô hình mới.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Ban trong việc giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Trần Cẩm Tú đánh giá năm 2025, Ban đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm, trong đó nhiều nội dung nhiệm vụ mới, phát sinh, được bổ sung kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế.

Đồng thời, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ động, tích cực tham mưu, xử lý những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm phát sinh, nhất là các nội dung liên quan tới chuyển động chính sách chiến lược của các nước.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra ngày 26/12.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi về 5 điểm lưu ý để Ban hoạt động hiệu quả thời gian tới, trong đó có việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, tham mưu với Đảng trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình.

Ngoài ra, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần nâng cao tính chủ động, đi trước, nắm bắt tình hình để nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả, đột phá đối với những vấn đề mới, những vấn đề khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến tiến trình phát triển của đất nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác sơ kết, tổng kết, tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú mong muốn Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhất là về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình để nghiên cứu, tham mưu kịp thời.

Ban cũng tăng cường phối hợp hiệu quả, kịp thời với các Ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.