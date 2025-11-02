Giá vàng hôm nay 2/11

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 2/11 giao dịch ở mức 4.002 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20.900.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Trading Economics, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua khoảng 220 tấn vàng trong quý 3, tăng 28% so với quý trước, đảo ngược xu hướng giảm tốc trước đó. Kazakhstan nổi lên là người mua lớn nhất, trong khi Brazil cũng bắt đầu mua vàng trở lại lần đầu tiên sau hơn bốn năm.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị kiềm chế một phần sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý một thỏa thuận đình chiến thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận kéo dài một năm về đất hiếm và các khoáng sản quan trọng, đồng thời giảm một nửa thuế quan đối với fentanyl xuống còn 10%. Đổi lại, Bắc Kinh đồng ý hạn chế sản xuất fentanyl và tiếp tục mua đậu nành của Mỹ. Tin tức tích cực này giúp giảm bớt rủi ro địa chính trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, đồng USD vẫn mạnh sau khi Chủ tịch Fed Powell cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 là không chắc chắn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất nhưng báo hiệu rằng họ sẽ không bắt đầu nới lỏng chính sách cho đến đầu năm 2026. Sự tương phản nhẹ này với lộ trình chính sách của Fed cũng góp phần hạn chế đà tăng thêm của vàng thỏi.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.973 USD/BTC, tăng 0,2% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.193 tỷ USD chiếm 57,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.