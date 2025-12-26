Kia bị kiện vì cửa trượt điện xe Carnival

Một vụ kiện tập thể tại Mỹ nhắm vào Kia Carnival khi chủ xe lo ngại cửa trượt điện có thể kẹp người do cảm biến hoạt động không nhạy như kỳ vọng.

Nhiều chủ xe kiện Kia vì cho rằng cửa trượt điện trên Carnival tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt đối với trẻ em khi cửa đóng. Đơn kiện tập thể nhắm vào Kia Carnival đời 2022 - 2023, sau nhiều phản ánh về sự cố liên quan đến cửa trượt vận hành bằng điện.

Kia Carnival đời 2022 - 2023 đang đối mặt với cáo buộc cửa trượt điện trên xe có thể gây nguy hiểm cho hành khách. Ảnh: Kia

Vợ chồng Rachael và Andrew Langerhans đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang ở bang Maryland (Mỹ), liên quan chiếc Kia Carnival SX đời 2022 mà họ đang sử dụng.

Theo trình bày của nguyên đơn, cửa trượt điện trên xe từng có lúc không nhận biết người hoặc vật cản khi đang đóng, khiến cơ chế an toàn không phản ứng như kỳ vọng. Họ cho biết tình trạng này xuất hiện từ cuối năm 2021 và làm gia đình lo ngại trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

Sự việc từng thu hút chú ý khi có nhiều khiếu nại của người tiêu dùng và các báo cáo chấn thương được cho là liên quan đến cửa trượt trên Carnival. Trước diễn biến đó, Kia đã triển khai đợt triệu hồi vào đầu năm 2023 đối với Carnival đời 2022 - 2023. Biện pháp khắc phục của hãng là cập nhật phần mềm để bổ sung chuông cảnh báo khi cửa trượt bắt đầu mở hoặc đóng.

Tuy nhiên, đơn kiện cho rằng đợt triệu hồi chỉ bổ sung cảnh báo, chưa xử lý vấn đề "cốt lõi" là ngưỡng lực kích hoạt cảm biến chống kẹp. Theo lập luận của nguyên đơn, nếu cảm biến chỉ kích hoạt khi gặp lực lớn, cửa có thể vẫn tiếp tục ép vào tay hoặc cơ thể người đứng sát cửa trong vài giây trước khi chịu dừng.

Hành khách ngồi gần cửa trượt có nguy cơ bị va đập khi cửa đóng lại. Ảnh: Kia

Vì vậy, nguyên đơn cho rằng trẻ em hoặc người ngồi gần cửa vẫn có thể bị kẹp tay, kẹp vai hoặc va đập khi cửa trượt đóng lại, thay vì cửa lập tức đảo chiều như một tính năng an toàn. Từ đó, phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trên 5 triệu USD và cho rằng Kia cần có biện pháp khắc phục hiệu quả hơn.

Đáp lại, hãng xe Hàn Quốc đề nghị tòa bác đơn, nhấn mạnh vụ kiện dựa trên rủi ro giả định thay vì thiệt hại đã xảy ra. Theo hãng, nguyên đơn và con của họ chưa ghi nhận bất kỳ chấn thương nào do cửa trượt điện gây ra nên không đủ căn cứ để kiện.

Kia cũng lập luận rằng nếu muốn tranh luận về hiệu quả của đợt triệu hồi trước, nguyên đơn phải chỉ ra lỗi vẫn tồn tại sau khi khắc phục hoặc nêu được chi tiết chứng minh việc triệu hồi không hiệu quả. Hãng cho rằng hồ sơ hiện chưa làm rõ nguyên đơn đang chịu thiệt hại nào cần tòa án can thiệp.