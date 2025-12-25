Phó Thủ tướng chốt nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, từ 1/1 đến 4/1/2026, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ tương tự cho người lao động.

Theo phương án này, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ năm đến hết chủ nhật (từ 1/1/2026 - 4/1/2026). Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ tương tự cho người lao động, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật.

Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ thông báo phương án nghỉ lễ tới các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người lao động. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí lực lượng trực, sắp xếp công việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm phục vụ người dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ nhận được sự đồng tình của 62% trong hơn 76.000 ý kiến khảo sát trực tuyến do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện; 38% ý kiến không đồng ý. Phần lớn người lao động và cán bộ công đoàn ủng hộ phương án này, song đề nghị Bộ Nội vụ lấy ý kiến và thông báo sớm hơn để chủ động kế hoạch sản xuất, nghỉ lễ.

Năm 2026, công chức và người lao động được nghỉ tổng cộng 25 ngày trong các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày nghỉ lễ chính thức và 14 ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi. Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày, Tết Bính Ngọ nghỉ 9 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày, dịp 30/4-1/5 nghỉ 4 ngày và Quốc khánh nghỉ 5 ngày.