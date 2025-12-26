Hơn 16.000 người tham gia cuộc thi tìm hiểu Tiêm chủng mở rộng

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế tổ chức đã thu hút 16.276 lượt dự thi trên cả nước, với sự tham gia đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng.

Sáng 26/12, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam”.

Sự kiện nhằm tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của tiêm chủng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cuộc thi được phát động từ ngày 14/11 đến ngày 10/12/2025, là một trong những hoạt động truyền thông trọng điểm của ngành Y tế nhằm cung cấp kiến thức chính xác, khoa học về vắc xin và tiêm chủng, góp phần phản bác các thông tin sai lệch đang lan truyền trên không gian mạng.

Chỉ sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 16.276 lượt dự thi hợp lệ của công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng từ các đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa. Năm địa phương dẫn đầu về số lượt tham gia gồm TP Hồ Chí Minh với 2.401 lượt, Cao Bằng 1.690 lượt, tiếp theo là Đà Nẵng, Đắk Lắk và Điện Biên.

Thí sinh tham gia có độ tuổi và nghề nghiệp đa dạng, từ học sinh, sinh viên sinh các năm 2006, 2011, 2015 đến người cao tuổi sinh các năm 1949, 1953; từ cán bộ cơ sở, giáo viên, nhân viên y tế đến người dân tự do.

Sau hai vòng thi gồm vòng loại và vòng chung kết, với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên các khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 19 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất. Đáng chú ý, tại vòng chung kết, top 100 thí sinh đều đạt điểm tuyệt đối 20 trên 20 câu hỏi, với thời gian hoàn thành rất ngắn, chỉ từ 18 đến 24 giây.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất

Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng được trao cho thí sinh Đặng Nguyễn Ý Nhi, sinh viên Đại học Văn Hiến, TP Hồ Chí Minh, với thành tích trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trong 22 giây.

Ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, thuộc về các thí sinh Nguyễn Văn Hạnh, Hà Nội; Nguyễn Văn Tường, Hưng Yên; và Nguyễn Thị Mơ, TP Hồ Chí Minh.

Năm giải Ba và mười giải Khuyến khích cũng được trao cho các thí sinh có thành tích cao đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của người dân. Ông nhấn mạnh, thành công của cuộc thi là tiền đề quan trọng để ngành Y tế tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, khuyến khích người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, vì sức khỏe của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Cuộc thi được đánh giá là mô hình truyền thông hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tiêm chủng an toàn, hiệu quả và trách nhiệm chung trong xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.