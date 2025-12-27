“Hải Nam phong quan” và hiệu quả được hé lộ sau tuần đầu tiên

Sau một tuần tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc thực hiện cơ chế "phong quan" đã cho thấy thành công với những hiệu quả tích cực.

Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chính thức vận hành cơ chế “phong quan” toàn đảo từ ngày 18/12, đến nay đã tròn một tuần. Hải Nam “phong quan” không phải là đóng cửa, mà là thiết lập ranh giới hải quan riêng cho toàn đảo. Hiểu đơn giản, Hải Nam được xem như một “vùng hải quan đặc biệt”: hàng hóa quốc tế và các tỉnh vào Hải Nam được miễn/giảm mạnh thuế; hàng từ Hải Nam sang Trung Quốc đại lục phải làm thủ tục hải quan; người dân đi lại bình thường, không phải phong tỏa.

Nói nôm na, chính thức từ ngày 18/12, Hải Nam đóng ranh giới thuế quan, mở cửa tối đa cho mua sắm – thương mại – du lịch.

Sức nóng du lịch - mua sắm tăng vọt

Trong một tuần qua, sức nóng mua sắm – du lịch tại Hải Nam tăng vọt, không chỉ lượng đặt vé máy bay và khách sạn tăng mạnh mà du lịch inbound (khách quốc tế) cũng vô cùng sôi động.

Doanh số miễn thuế liên tục tăng

Ngày 25/12, Cục Thương mại thành phố Tam Á (Sanya) công bố, doanh số bán hàng miễn thuế ngày 24/12 đạt 106 triệu NDT, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân viên cửa hàng miễn thuế tất bật đóng gói hàng cho du khách. Ảnh: Sina.

Kể từ khi Hải Nam phong quan, doanh số miễn thuế tại Tam Á liên tiếp vượt 100 triệu NDT/ngày. Từ 18–22/12, doanh số miễn thuế của thành phố 5 ngày liên tiếp vượt 100 triệu NDT. Tính đến 24/12, sau 7 ngày phong quan, có 6 ngày doanh số vượt mốc này.

The Paper cho biết, những ngày gần đây, các cửa hàng miễn thuế lớn tại Tam Á luôn chật kín khách.

Trước cửa hàng Apple, hàng người xếp hàng dài, iPhone 17 Pro series mức ưu đãi cao nhất trên 2.000 NDT. Nhiều mẫu Huawei bán rất chạy từng có lúc cháy hàng, Huawei Mate X6 kết hợp tặng phiếu tiêu dùng, giảm tới 1.700 NDT.

Tại quầy vàng miễn thuế, khách chen kín. Giá vàng mỗi gram thấp hơn thị trường 166 NDT, giúp một món trang sức vàng cổ truyền 30 gram tiết kiệm gần 10.000 NDT.

“Bay sang Hải Nam mua vàng” thành trào lưu

Trên mạng xã hội, một cư dân mạng ở Thành Đô, đang chuẩn bị kết hôn, chia sẻ rằng ngày thứ hai sau khi phong quan cô đã bay thẳng tới Hải Nam mua trang sức vàng. Sau khi cộng dồn ưu đãi và phiếu tiêu dùng, giá rẻ hơn địa phương tới hơn 200 NDT/gram.

Chuyến bay chở du khách từ Praha bay tới Hải Khẩu hôm 22/12 sau khi "phong quan". Ảnh: Guancha.

Đặt phòng khách sạn tăng nhanh nhất cả nước

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy làn sóng người dân trên toàn quốc đổ về Hải Nam đang tăng mạnh.

Theo Tongcheng Travel (Đồng Trình Lữ Hành), trong tuần đầu tiên sau khi phong quan toàn đảo (18–25/12), mức độ đặt phòng khách sạn tại Hải Nam tăng hơn 20% so với tháng trước, đứng đầu cả nước, các khách sạn cao cấp tăng trên 30%.

Xét theo khu vực, mức độ đặt phòng cao nhất lần lượt thuộc về Hải Khẩu, Tam Á, Đam Châu, Vạn Ninh và huyện tự trị người dân tộc Lê Lăng Thủy.

Xu hướng “mua sắm trước – du lịch sau”

Theo bà Hoàng Ngân Ngân, Phó tổng giám đốc điều hành Khu du lịch rừng mưa nhiệt đới Yanoda, trong quá trình trao đổi với du khách, đơn vị nhận thấy: Dưới tác động của chính sách miễn thuế khi rời đảo, thói quen “du lịch trước, mua sắm sau” của một bộ phận du khách đã chuyển thành “mua sắm trước, du lịch sau”.

Kể từ khi phong quan, khu du lịch xuất hiện hai nhóm khách mới: Du khách nội địa xách đầy túi hàng miễn thuế đến gửi đồ tại khu du lịch; du khách nước ngoài đến du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè.

Hải Nam sau khi "phong quan" trở thành thiên đường mua sắm của du khách. Ảnh: Creaders.

Vé máy bay và du lịch quốc tế cùng tăng

Dữ liệu của Tongcheng Travel cho thấy, trong tuần qua lượng đặt vé máy bay từ nội địa Trung Quốc đến Tam Á và Hải Khẩu tăng hơn 10% so với cùng kỳ tháng trước. Cơ cấu nguồn khách, từ miền Đông vẫn nóng, nhưng khách miền Tây tăng tốc nhanh.

Từ 18–25/12, Quảng Đông là địa phương có khách bay đến Hải Nam nhiều nhất. Xét tốc độ tăng, vé bay từ Vân Nam và Ninh Hạ tới Hải Nam tăng trên 30% so với tháng 11.

Du lịch inbound tăng mạnh

Đáng chú ý, du lịch quốc tế đến Hải Nam tiếp tục tăng trưởng. Dữ liệu từ khu du lịch Yanoda cho thấy, từ 18–25/12, lượng khách inbound tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách Nga và Đông Nam Á là lực lượng chủ lực.

Trong bối cảnh xu hướng “mua sắm trước – du lịch sau”, cao điểm đón khách được dự báo rơi vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, triển vọng kéo dài tới Tết Nguyên đán. Dữ liệu từ nền tảng Qunar (Đi Đâu Chơi) cũng cho thấy vé máy bay quốc tế nhập cảnh Hải Khẩu tăng hơn 40%.

Khu du lịch Thiên Nhai Hải Giác nổi tiếng ở Hải Nam. Ảnh: Guancha.

Trong dịp Tết dương lịch 2026, lượng vé quốc tế bay tới Hải Khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ, với các thị trường chính gồm Nga, Singapore, Australia, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan.

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Tongcheng, sau khi Hải Nam phong quan, sức hấp dẫn của Hải Nam trong lĩnh vực mua sắm – du lịch tăng rõ rệt. Sự kết hợp giữa mua sắm miễn thuế và tài nguyên du lịch đặc sắc địa phương không chỉ thu hút lượng lớn du khách trong nước, mà còn tạo sức hút mạnh mẽ với thị trường Đông Á và Đông Nam Á.

Nhiệt độ du lịch mua sắm tại Hải Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hải Nam "phong quan" hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế. Ảnh: Sina.

Lý do Trung Quốc chọn Hải Nam “phong quan” và tác động

Hải Nam nằm ở Biển Đông, cửa ngõ nối Trung Quốc với Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, gần các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, thuận lợi cho thương mại, logistics, năng lượng

Phong quan Hải Nam, Trung Quốc đặt một “bàn đạp mở cửa” hướng Nam, không phụ thuộc tuyến truyền thống qua Hong Kong – Thượng Hải. Hơn nữa, Hải Nam là đảo duy nhất quy mô tỉnh của Trung Quốc, biệt lập dễ kiểm soát rủi ro. Có ranh giới tự nhiên là biển, dễ kiểm soát buôn lậu, trốn thuế và dễ thử nghiệm chính sách táo bạo.

Hải Nam “phong quan” có tác động mạnh đến trong nước và quốc tế.

Đối với trong nước: Thứ nhất, kích cầu tiêu dùng mạnh. Do miễn thuế quy mô lớn nên thu hút người Trung Quốc tới tiêu tiền trong nước thay vì ra nước ngoài. Đánh vào nhu cầu tầng lớp giàu có thích du lịch mua sắm hàng xa xỉ, đồ điện tử, trang sức, mỹ phẩm. Ví dụ, “bay sang Hải Nam mua vàng, sắm iPhone” trở thành trào lưu.

Thứ hai, thúc đẩy dịch vụ cao cấp như du lịch nghỉ dưỡng, y tế quốc tế, giáo dục quốc tế, triển lãm – hội nghị, chuyển Hải Nam từ “đảo du lịch” thành đảo dịch vụ cao cấp.

Thứ ba, tạo áp lực cạnh tranh cho các tỉnh nội địa. Bán lẻ, miễn thuế trong đại lục bị hút khách, buộc các địa phương khác phải cải cách môi trường kinh doanh, nới chính sách tiêu dùng.

Du khách quốc tế và trong nước sẽ đổ tới Hải Nam để du lịch và nghỉ dưỡng. Ảnh: Xinhua.

Đối với quốc tế: Thứ nhất, thu hút dòng vốn & doanh nghiệp nước ngoài do thuế thấp, thủ tục đơn giản, tiếp cận thị trường Trung Quốc qua “cửa phụ an toàn”. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài chọn vào Hải Nam trước rồi mới mở rộng sang đại lục.

Thứ hai, hút mạnh du lịch quốc tế vì thực hiện miễn thị thực cho nhiều nước; mua sắm miễn thuế + nghỉ dưỡng nhiệt đới. Đặc biệt hấp dẫn du khách Nga, Đông Nam Á, Đông Á, Trung Đông.

Tóm lại, Hải Nam “phong quan” là “phòng thí nghiệm mở cửa cấp quốc gia”, mở cửa sâu rộng với thế giới, nhưng khóa rủi ro trong phạm vi kiểm soát.

Theo Sina, Guancha