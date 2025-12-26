Nổ hóa chất thông bồn cầu đêm giáng sinh, người phụ nữ bỏng nặng

Chỉ vì sử dụng hóa chất thông bồn cầu mua trên mạng, một phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm Giáng sinh. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất tẩy rửa giá rẻ đang được bán tràn lan.

Tiếng nổ bất ngờ từ bồn cầu

Khoảng 22 giờ ngày 25/12/2025, khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một bệnh nhân nữ 47 tuổi, trú tại Hà Nội, trong tình trạng bỏng hóa chất vùng mặt và hai tay.

Nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng hóa chất thông bồn cầu dạng bột được người bệnh mua qua mạng xã hội.

Theo lời kể của bệnh nhân, loại hóa chất này được quảng cáo có khả năng đánh tan cặn bẩn lâu ngày trong đường ống, xử lý mùi hôi và tình trạng nghẹt bồn cầu nhanh chóng. Trên bao bì, sản phẩm ghi thành phần là hỗn hợp các chất hóa học có tính ăn mòn mạnh như Natri hydroxit, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide. Đây đều là những hóa chất có phản ứng rất mạnh khi tiếp xúc với nước.

Nguoi phụ nữ 47 tuổi bỏng nặng vùng mặt và tay

Sản phẩm có giá bán khá rẻ, khoảng 20.000 – 40.000 đồng mỗi gói, tùy trọng lượng, nên được nhiều người lựa chọn như một giải pháp xử lý sự cố tại nhà.

Thực hiện theo hướng dẫn in rất nhỏ trên bao bì, người bệnh đổ trực tiếp hóa chất vào bồn cầu. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn phát ra, kèm theo cột nước bắn mạnh lên vùng mặt, đặc biệt là khóe miệng, và hai cánh tay. Người bệnh cảm thấy nóng rát, đau buốt dữ dội.

Sau tai nạn, bệnh nhân tự ngâm tay vào nước lạnh tại nhà và bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, các vết bỏng phồng rộp, đau rát nhiều, buộc người bệnh phải nhập viện Bệnh viện E cấp cứu ngay trong đêm.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ lập tức rửa sạch các vùng da bị tổn thương, xử trí vết bỏng và tiêm thuốc kháng sinh. Qua đánh giá ban đầu, các bác sĩ cho biết người bệnh rất may mắn khi hóa chất chỉ bắn vào vùng tay và một phần nhỏ khóe miệng, chưa lan rộng hay ảnh hưởng tới các vị trí nguy hiểm hơn. Sau sơ cứu, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

BSCKII Đinh Thị Lê Thành, Phó Khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu, Bệnh viện E, cho biết qua thăm khám thấy nửa mu bàn tay trái và bàn tay phải của người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, da đỏ, đau rát nhiều nhưng chưa có hiện tượng hoại tử. Do nhập viện sớm, các bác sĩ đã lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, bao gồm làm sạch tổn thương, bôi thuốc đặc trị bỏng, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau và băng bó bằng gạc ẩm. Tiên lượng phục hồi của người bệnh được đánh giá là tốt.

Theo BS Lê Thành, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng hóa chất do các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp phải nhập viện trong thời gian qua. Các sản phẩm này thường chứa hóa chất có tính ăn mòn rất mạnh, có thể gây tổn thương nghiêm trọng khi tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa, đặc biệt ở nồng độ cao hoặc thời gian tiếp xúc kéo dài.

Cảnh báo nguy cơ bỏng sâu, hoại tử từ hóa chất thông cống giá rẻ

Bác sĩ khuyến cáo khi không may bị bỏng hóa chất, người dân cần nhanh chóng loại bỏ hóa chất trên da và làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch, rửa liên tục từ 10 đến 20 phút. Nếu hóa chất bắn vào mắt, cần rửa mắt bằng nước mát liên tục tối thiểu 20 phút trước khi đến bệnh viện. Tuyệt đối không dùng khăn ướt hay bông gạc để lau hóa chất vì có thể làm lan rộng tổn thương, không tự ý bôi đắp kem đánh răng hay các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Người sơ cứu cần tháo bỏ ngay quần áo dính hóa chất, không dùng tay trần mà nên đeo găng bảo hộ, ưu tiên xé bỏ phần quần áo nhiễm hóa chất để tránh lột da. Sau đó, che phủ vùng bỏng bằng băng khô hoặc vải sạch và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ cũng cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng các loại hóa chất thông cống, bồn cầu trôi nổi trên thị trường. Khi đường ống gặp sự cố, cần tìm đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc và di chứng nặng nề cho sức khỏe.