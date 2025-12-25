Những sự kiện không thể bỏ qua vào dịp năm mới ở Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ chào năm mới 2026 bằng loạt sự kiện quy mô, đắng cấp như: Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 với chuỗi hoạt động nổi bật; tái hiện không gian Tết truyền thống tại Hội An; lễ hội pháo hoa quốc tế..

Loạt sự kiện hấp dẫn, đẳng cấp năm 2026

Ngày 25/12, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết trong năm 2026, TP sẽ tổ chức hơn 50 sự kiện lễ hội, trong đó có nhiều sự kiện lớn quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.

Cụ thể, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 được tổ chức từ 30/12/2025 - 3/1/2026 với chuỗi hoạt động nổi bật, bao gồm không gian check-in chào năm mới, chương trình khai mạc và các buổi biểu diễn nghệ thuật, không gian nghệ thuật sáng tạo, không gian ẩm thực, chương trình đếm ngược và Đà Nẵng Concert…

Các hoạt động của Lễ hội Chào năm mới sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trong thành phố, tạo nên một không gian lễ hội đặc sắc, sôi động và giàu tính kết nối để đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị triển khai công tác du lịch - văn hóa 2026..

Tiếp đến là Hội Tết Nguyễn đán Bính Ngọ 2026 và Phiên chợ Tết xưa phố Hội diễn ra tại phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây từ 9/2 - 26/2/2026, với những lễ nghi và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, luôn mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống người Việt.

Đặc biệt, tại Hội An, không gian Tết truyền thống được tái hiện sinh động với hội hoa xuân – chợ hoa, cây nêu ngày Tết, cùng các hoạt động văn hoá cổ truyền, chương trình văn nghệ và những hoạt động thể thao gắn với không khí đầu xuân.

Bên cạnh các lễ hội nhân dịp chào năm mới 2026, Đà Nẵng còn tổ chức loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc như: lễ hội Tết Nguyên tiêu tại Hội An (từ 1/3-4/3/2026); Lễ hội Cầu ngư tại các làng chài ven biển, gắn liền với tín ngưỡng thờ Cá Ông và nghệ thuật dân gian Hát bả trạo; Giải chạy Danang International Marathon diễn ra ngày 22/3/2026 tại Công viên Biển Đông với sự tham dự của hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước; Lễ hội bóng đá huyền thoại với sự tham dự của các danh thủ và ngôi sao bóng đá thế giới...

Đáng chú ý nhất là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra vào tháng 3/2026 với không gian sôi động với hàng trăm món ăn đặc sắc, từ ẩm thực Đà Nẵng, các món ngon Việt Nam đến hương vị của nhiều nền văn hoá khác nhau...

Và không thể thiếu được Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tại bờ sông Hàn từ tháng 5-7/2026 với sự tham dự của các cường quốc pháo hoa thế giới.

Ngày 25/12, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2026 hứa hẹn mang đến một bầu không khí rộn ràng và đầy cảm hứng, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm đáng trân trọng cho du khách và người dân.

Ngoài những sự kiện và lễ hội lớn nổi bật trong năm, Đà Nẵng còn có nhiều lễ hội mang đậm yếu tố tín ngưỡng – tâm linh, được tổ chức thường xuyên hằng năm để cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tri ân các bậc tiền nhân, cũng như các lễ hội gắn với hoạt động quảng bá và giao lưu văn hóa.

Đến Đà Nẵng vào dịp này, du khách sẽ có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc, hiểu thêm về đời sống tín ngưỡng của cộng đồng địa phương và cảm nhận rõ nét sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền trong nước cũng như với bạn bè quốc tế.

Đặt mục tiêu phục vụ 19,1 triệu lượt khách

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt 19,1 triệu lượt, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,7 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa ước đạt 10,4 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu đạt gần 70 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Đà Nẵng sẽ tập trung quảng bá các sản phẩm mới chuyên sâu cho các thị trường, theo đúng phân khúc và xu hướng khách, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đồng thời gia tăng nguồn khách chất lượng cao sau khi không gian du lịch và sản phẩm du lịch được mở rộng.

Đặc biệt, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số đối với lượt truy cập, theo dõi và tương tác trên các trang web, mạng xã hội. Đưa điểm đến Đà Nẵng/Hội An phải nằm trong top đầu các lượt tìm kiếm về du lịch tại châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.

Nhiều lễ hội Chào năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức tại phố cổ Hội An. Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Được biết, năm 2025, các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng phục vụ hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt gần 9,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm 2025, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành trên địa bàn đạt 60 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó,khách đường biển đạt hơn 43.000 lượt khách, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái; khách đường thủy nội địa đạt gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với 2024; khách đường hàng không đạt hơn 48 ngàn chuyến, ước tăng 12,4% so với năm 2024 (trong đó, số chuyến bay quốc tế ước đạt hơn 20,2 ngàn chuyến; chuyến bay nội địa ước đạt gần 28 ngàn chuyến); khách đường sắt đạt hơn 1,4 triệu lượt (tăng 2,83%% so với năm 2024).