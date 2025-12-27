Tổng bí thư dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Tổng bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tới dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP.

Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu (gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức) là cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam…

Đại hội sẽ vinh danh hơn 2.000 cá nhân và đại diện tập thể điển hình trên các lĩnh vực. Trong số này có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 86 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tiêu biểu cho đất nước.

Ngoài ra, 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề như thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, nhà báo, tài năng trẻ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công. 1.326 đại biểu là điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động, sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cho biết đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến; là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến – những bông hoa đẹp nhất, trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước năm năm vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP.

Trong giờ phút long trọng, Thủ tướng bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thủ tướng đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cùng thương binh, bệnh binh và các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì, bền bỉ, tận tâm cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta. Nó làm đà cho những thắng lợi to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa”. Do vậy, cách đây gần 80 năm trong thời khắc vận mệnh của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, tinh thần thi đua ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc, sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Việt Nam. Lời hiệu triệu non sông: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành mạch nguồn sức mạnh quy tụ ý chí, khơi dậy thành lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

“Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với các mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Phong trào 3 sẵn sàng, 3 đảm, 5 xung phong, nghìn việc tốt, mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng, thi đua quyết thắng vì an ninh, Tổ quốc, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

Thủ tướng điểm lại 5 năm qua, đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua “những cơn gió ngược” và đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” và cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Thủ tướng nói.

Trong những thành tựu quan trọng của đất nước, người đứng đầu Chính phủ khẳng định đã có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những kỳ tích, những dấu ấn tiêu biểu

Cụ thể như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Đó còn là phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; phong trào thi công thần tốc hoàn thành đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai – Vĩnh Yên; phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào “Học tập suốt đời”; Chiến dịch Quang Trung thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua; chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

“Những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, sáng tạo và cống hiến”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hơn 2.000 điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VGP.

Diễn ra ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua; mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo.

Với sứ mệnh “tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới” cho tổ quốc, đất nước và cho nhân dân, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thay mặt Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.