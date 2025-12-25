Vinh danh các bệnh viện xây dựng môi trường y tế không khói thuốc

Lễ trao giải ‘Cơ sở y tế không khói thuốc lá’ ghi nhận mô hình hiệu quả, góp phần bảo vệ người bệnh và lan tỏa văn hóa không khói thuốc.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Ngày 25/12, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I tại Hà Nội. Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh việc bệnh viện không có khói thuốc không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là uy tín, danh dự của cơ sở khám chữa bệnh. TS.BS Hà Anh Đức cho biết việc duy trì môi trường y tế không khói thuốc tại hơn 2.000 bệnh viện công và tư có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sau các vòng thi, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất để vinh danh vì thực hiện nghiêm quy định và có nhiều sáng tạo trong công tác phòng chống. Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt giải Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bạch Mai đồng giải Nhì của cuộc thi. Cung cấp bởi

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I.

Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình hiệu quả trong xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, trong lành, không khói thuốc.

Sau thời gian triển khai, cuộc thi đã nhận được gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự từ các cơ sở y tế trên toàn quốc, thuộc ba nhóm: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến Trung ương trực và các bộ, ngành; bệnh viện trực thuộc các trường đại học. Sự hưởng ứng rộng khắp cho thấy nhận thức và trách nhiệm của ngành Y trong việc giảm thiểu tác hại của thuốc lá đang ngày càng được nâng cao.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh bệnh viện là nơi tập trung những đối tượng có sức khỏe yếu, hệ miễn dịch suy giảm, người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Việc phơi nhiễm với khói thuốc lá (hút thuốc thụ động) tại bệnh viện không chỉ làm trầm trọng thêm bệnh tình của họ, mà còn đi ngược lại nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất của nghề y

Một môi trường điều trị đầy khói thuốc chính là đang gây hại thêm cho người bệnh. Xét về góc độ văn hóa: Hình ảnh người thầy thuốc khoác trên mình chiếc áo blouse trắng là biểu tượng của sự tinh khiết, trí tuệ và lòng nhân ái.

Một bệnh viện có khói thuốc là một hình ảnh phản cảm, đầy mâu thuẫn. Do đó, việc không có khói thuốc tại bệnh viện không chỉ là sự tuân thủ pháp luật, mà còn là uy tín và danh dự của cơ sở khám chữa bệnh”.

Thứ trưởng đề nghị các bệnh viện tiếp tục duy trì nghiêm môi trường không khói thuốc 24/7, coi tư vấn cai nghiện thuốc lá là một phần trong phác đồ điều trị.

"Các bệnh viện cần coi việc tư vấn cai nghiện thuốc lá là một phần của phác đồ điều trị. Chính các cơ sở y tế là nơi phù hợp nhất để giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ bỏ thuốc lá, bằng kiến thức y khoa và tấm lòng của người thầy thuốc, chứ không chỉ bằng các biển cấm”, Thứ trưởng đề nghị.

Ông Hà Anh Đức mong muốn văn hoá không khói thuốc được duy trì tại các cơ sở y tế

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết, với hệ thống hơn 2.000 bệnh viện công lập và tư nhân, mỗi năm tiếp đón gần 20 triệu lượt người bệnh, việc duy trì môi trường y tế không khói thuốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm gánh nặng kinh tế – xã hội do thuốc lá gây ra.

Thông qua cuộc thi, mỗi người bệnh khi được điều trị trong môi trường không khói thuốc sẽ trở thành một “đại sứ” mang thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá về với gia đình và cộng đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy nhận giải nhất cuộc thi.

Sau các vòng sơ khảo và chung khảo, có khảo sát thực tế tại đơn vị, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn có nhiều cách làm sáng tạo trong giám sát, nhắc nhở, truyền thông nội bộ và hỗ trợ tư vấn cai nghiện thuốc lá cho người bệnh cũng như người nhà.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Bệnh viện Chợ Rẫy; 3 giải Nhì cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Bạch Mai; cùng các giải Ba và giải Tư cho những đơn vị có thành tích nổi bật khác, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ vì môi trường điều trị an toàn và văn minh.